Как кровь исследуют на инфекции?

Достаточно ли этих анализов, чтобы исключить риск передачи инфекций, о которых сам не подозреваешь?

Кровь донора исследуется на возбудителей сифилиса, ВИЧ, гепатитов В и С. Кроме того, о возможности присутствия возбудителей инфекций в крови судят и по косвенным признакам. Но на все инфекции кровь проверить невозможно, что-то остается на совести донора, а о чем-то и сам донор может не догадываться.

В принципе, если у потенциального донора какое-то серьезное инфекционное заболевание, он об этом с большой вероятностью и сам знает. Кроме того, перед кроводачей надо заполнить анкету, из которой становится понятнее, был ли у донора за последние месяцы риск заражения какими-либо заболеваниями, представляющими опасность для реципиентов. К факторам риска относятся наличие контактов с больными, недавние хирургические операции, нанесение татуировки и др. Помните, что донор несет ответственность за предоставление заведомо ложных сведений в этой анкете, и подходите к ее заполнению со всей внимательностью!

К сожалению, все же порой случается, что возбудители различных инфекций передаются реципиентам при переливаниях крови. Даже ВИЧ и вирусы гепатитов в отдельных редких случаях могут попадать в кровь больных, так как надежность современных анализов хоть и высока, но не стопроцентна.

Дополнительно снижает риск заражения карантинизация донорской плазмы. Разработаны и постепенно внедряются методы вирус-инактивации компонентов донорской крови. Но на данном этапе все равно невозможно полностью исключить риск передачи инфекций.

Таким образом, переливания компонентов крови все же связаны с небольшим риском инфицирования для реципиента (получателя). И поэтому врачи стараются назначать их только в тех случаях, когда переливания действительно жизненно необходимы.