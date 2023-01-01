Какие бывают виды донаций?

И чем они отличаются?

Самая простая, распространенная и быстрая процедура — это сдача цельной крови. Кровь забирается из локтевой вены, и процесс ее сдачи занимает буквально 10–15 минут. А в общей сложности, если считать затраты времени на заполнение документов, обследование у врача, измерение уровня гемоглобина и т. д., донор проводит на станции переливания крови около полутора часов. Стандартная доза забираемой крови — около 450 мл (плюс еще небольшое количество крови, забираемой для анализа).

После взятия кровь проходит тщательную проверку на содержание возбудителей инфекций и, как правило, разделяется на отдельные компоненты (эритроцитарную массу, тромбоциты, плазму) для дальнейшего использования при переливаниях.

Но в целом ряде случаев у доноров забирают не цельную кровь, а определенные ее компоненты, нужные для конкретных целей.

Так, многие доноры сдают плазму крови — она очень нужна пострадавшим от травм и ожогов, а также используется для изготовления медицинских препаратов. В ходе процедуры плазмафереза кровь донора проходит через одноразовую «систему»: плазма отделяется, а остальные компоненты крови возвращаются в кровяное русло донора. В ходе одной процедуры плазмафереза можно взять у одного донора до 750 мл плазмы (или меньше, это зависит от веса донора — не более 10 мл/кг).

Если у больного очень низкое содержание тромбоцитов в крови и возможны смертельно опасные кровотечения, ему нужны переливания донорских тромбоцитов. Процедура, в ходе которой из донорской крови выделяются только тромбоциты, а остальные компоненты возвращаются донору, называется тромбоцитаферезом. При прерывистом тромбоцитаферезе у донора берут кровь отдельными порциями, из каждой порции выделяют тромбоциты, а затем возвращают донору остальные компоненты. Современная эффективная технология аппаратного тромбоцитафереза позволяет производить взятие крови, выделение тромбоцитов и возвращение остальных компонентов непрерывно и автоматически. Для предотвращения свертывания крови во время афереза в кровь донора добавляется цитрат натрия. Иногда он может вызвать неприятные ощущения: озноб, головокружение, слабость. О них надо немедленно сообщить врачу, дежурящему в донорском зале. Врач введет вам глюконат кальция, укроет одеялом, и вам станет лучше. Время сдачи тромбоцитов — обычно полтора часа, плазмы — около 40 минут.

Изредка при тяжелых инфекционных осложнениях больному могут понадобиться переливания донорских лейкоцитов, точнее, определенной их разновидности — гранулоцитов. Регулярной сдачи гранулоцитов в больницах нет, потому что нужны они только в исключительных случаях. Кроме того, поскольку срок жизни гранулоцитов короток, их нельзя запасти впрок: переливание их больному обычно проводится в течение нескольких часов после сдачи донором этих клеток — гранулоцитафереза, или лейкоцитафереза.

Иногда используется также донорский эритроцитаферез, то есть выделение эритроцитов из донорской крови с возвращением остальных компонентов донору. Эта процедура позволяет получить больше эритроцитов, чем при сдаче стандартной дозы цельной крови.

