Какие доноры нужнее?

Многие люди говорят: «Моя группа крови — первая положительная, ее полно, донорской крови и без меня хватит». Но можно услышать и такое: «У меня четвертая отрицательная, таких больных почти нет, зачем мне сдавать кровь?».

И то, и другое одинаково неверно. Если группа крови распространенная, значит, и больных с такой группой будет много. И конечно, для них нужно много доноров. А если группа крови редкая, то больных мало, но и доноров немного, найти их трудно, поэтому каждый донор с редкой группой крови очень ценен.

Кровь каждой группы очень нужна! В крупных медицинских центрах практически всегда есть больные со всеми группами крови. Даже если в какой-то конкретный момент больных, например, с четвертой отрицательной группой в ближайшей больнице нет, то они с высокой вероятностью могут через некоторое время там появиться.