Какие ощущения могут возникнуть при сдаче крови?

Во-первых, это совсем не больно — кратковременные неприятные ощущения могут быть только при вводе иглы в вену. Но что касается остальных ощущений, то все индивидуально.

Подавляющее большинство доноров переносят сдачу крови без особых проблем.

При сдаче цельной крови, особенно у доноров-новичков, возможно головокружение или небольшое недомогание из-за потери красных клеток крови. Медицинский персонал внимательно следит за каждым донором, чтобы не пропустить ухудшение состояния и предотвратить более серьезные проблемы. Помните, что в случае недомогания надо немедленно сообщать врачу!

Сдача плазмы переносится значительно легче, чем сдача цельной крови, многие доноры отмечают подъем настроения и повышение работоспособности.

В ходе сдачи тромбоцитов возможен легкий озноб. Это связано с использованием цитрата натрия для предотвращения свертывания крови во время афереза: цитрат «вымывает» кальций, что дает ощущение холода. Об этом нужно сказать врачу: он введет глюконат кальция и укроет вас одеялом. В редких случаях возможно развитие цитратной интоксикации: появляются ощущение покалывания вокруг рта, металлический привкус во рту, иногда тошнота. Эти нежелательные явления проходят вскоре после окончания кроводачи, но во избежание подобных реакций донорам-аллергикам не рекомендуют сдавать тромбоциты.

После донорства гранулоцитов возможно недомогание, напоминающее простуду, и небольшие боли в костях. Это нормальная реакция на нейпоген, введенный накануне кроводачи для стимуляции выработки лейкоцитов. Вскоре она должна пройти.

Многие доноры не наблюдают никаких изменений в своем самочувствии и живут в день сдачи крови обычной жизнью– выходят на работу или на учебу, занимаются повседневными делами. А некоторые даже отмечают эйфорию от сознания того, что они совершили важное и хорошее дело. Однако даже при хорошем самочувствии в этот день следует избегать перегрузок и соблюдать несложные правила безопасности донора.