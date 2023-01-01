Какие рекомендации по питанию перед сдачей крови?

Накануне кроводачи исключите из рациона жирную, жареную, острую, копченую еду, а также молочные продукты, яйца, масло, орехи.

Рекомендуются еда и питье, богатые углеводами: сладкий чай, варенье, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, соки, морсы, компоты, минеральная вода, овощи, фрукты (кроме бананов!).

Соблюдение этих рекомендаций особенно важно, если вы сдаете тромбоциты или плазму, так как после употребления донором «нежелательных» продуктов становится трудно произвести качественное отделение нужных компонентов крови. Кроме того, употребление жирной или жареной пищи перед кроводачей может исказить результаты некоторых анализов. Это связано с тем, что микрочастицы жира меняют свойства плазмы крови: существует лабораторное понятие «хилёз», используемое для характеристики плазмы, мутной из-за жировых частиц. Самая распространенная причина хилёза — именно нарушение диеты. Будьте внимательны!