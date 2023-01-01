Кого награждают знаком «Почетный донор России»?

Какие льготы положены этим людям?

Граждане, сдавшие бесплатно кровь или клетки крови сорок и более раз или плазму крови шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России» и имеют следующие права:

на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года;

на ежегодную денежную выплату в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Эта выплата индексируется (так, в 2020 г. ее размер составлял 14 570 рублей).

Кроме того, существуют и льготы, зависящие от регионов. В Москве почетный донор получает социальную карту москвича, право на бесплатный проезд на городском общественном транспорте, на некоторую скидку при оплате коммунальных услуг и т.п.