Кому именно нужны переливания крови?

Донорская кровь и препараты крови нужны очень многим:

людям, пострадавшим в авариях, получившим тяжелые травмы, ожоги, потерявшим много крови в результате несчастных случаев;

больным, нуждающимся в самых различных операциях, включая протезирование, трансплантацию органов, операции на сердце и сосудах;

некоторым роженицам и новорожденным младенцам;

пациентам с заболеваниями крови (лейкоз, апластическая анемия, некоторые наследственные болезни);

больным онкологическими заболеваниями, проходящим химиотерапию.

Человек, получающий переливания донорской крови, называется реципиентом. Некоторым реципиентам бывает нужно лишь однократное переливание, чтобы компенсировать кровопотерю. Некоторым нужны систематические переливания компонентов крови в течение многих месяцев или даже лет — например, во время лечения лейкоза или апластической анемии. Наконец, есть болезни (гемофилия, талассемия и т. п.), при которых переливания компонентов и препаратов крови нужны всю жизнь. Поэтому можно без преувеличения сказать, что каждая порция донорской крови необходима для спасения чьей-то жизни.