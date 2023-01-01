Мне не разрешили сдавать кровь, говорят, отклонения в анализах.

Не волнуйтесь и поговорите с врачом: однократное отклонение какого-то показателя от нормы само по себе во многих случаях не означает ничего страшного.

Уровни гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов измеряются в ходе обычного клинического анализа крови. Гемоглобин в организме выполняет функцию переносчика кислорода из органов дыхания к тканям. При пониженном (или на нижней границе нормы) уровне гемоглобина сдавать кровь нельзя, так как кроводача дополнительно его снижает. Временное снижение уровня гемоглобина рекомендуется компенсировать полноценным питанием и приемом железосодержащих препаратов. Но если уровень гемоглобина понижен постоянно, то речь идет об анемии, и необходимо обратиться к врачу.

Развитию железодефицитной анемии (наиболее «обычного» вида анемии) предшествует стадия латентного, или скрытого, дефицита железа. При этом уровень гемоглобина еще в норме, но запасы железа в организме уже истощаются, что может быть обнаружено по некоторым показателям биохимического анализа крови и по клиническим признакам. При латентном дефиците железа сдавать кровь также нельзя до полного восстановления организма. Необходим прием препаратов железа согласно рекомендациям врача для нормализации биохимических показателей и улучшения самочувствия.

Уровни тромбоцитов и лейкоцитов — также важные показатели крови. Изменения уровня лейкоцитов могут быть вызваны инфекциями и некоторыми неинфекционными заболеваниями, определенными лекарственными препаратами, физической нагрузкой и многими другими факторами. Уровень тромбоцитов также может меняться по разным причинам — как в результате заболеваний и приема некоторых лекарств, так и, например, из-за смены режима питания. В любом случае отклонение от нормального уровня лейкоцитов или тромбоцитов - повод пересдать анализ и пройти более глубокое обследование. То же относится к отклонениям в биохимическом анализе крови.

В любом случае обязательно поговорите с врачом в отделении переливания, где вы сдавали анализ. Врач объяснит вам, в чем состоит проблема, как вам лучше обследоваться и когда, возможно, пересдать анализ. И не волнуйтесь: однократное отклонение какого-то показателя от нормы само по себе во многих случаях не означает ничего страшного. Но это повод обратить внимание на свое здоровье и лишний раз проверить, все ли в порядке.

Порой врачи на станциях переливания не сообщают донору о том, какой именно показатель крови был не в порядке, а просто говорят, что кровь сдавать нельзя. Пожалуйста, обязательно выясняйте подробности у врачей: какой конкретно показатель не в норме? На какой срок «отвод»? Что можно сделать? Это нужно и в случае, если вы хотите продолжать сдавать кровь, и просто чтобы знать лучше ваш организм — а вдруг нужно подробно обследоваться?