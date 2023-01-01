Мне становится плохо даже при виде крови.

Боюсь упасть в обморок во время сдачи крови. Но мне хотелось бы преодолеть эту проблему и все же стать донором.

Да, есть люди, которые плохо переносят уколы или вид крови. Это не такая уж редкая проблема, и ничего постыдного в ней нет: на нее жалуются даже вполне храбрые люди, причем чаще мужчины. Однако многим удается ее преодолеть.

Иногда донорам советуют просто не смотреть на пакет с кровью или мысленно переключиться на что-то другое. Некоторым донорам помогает присутствие хороших знакомых при первой кроводаче: приятель или родственник отвлекает и подбадривает донора. Другие опытные доноры советуют попросить врача, чтобы тот пониже опустил спинку кресла: при этом легче перенести начинающееся головокружение. И помните, что труден первый шаг — дальше, скорее всего, будет проще.

А если во время кроводачи голова все-таки сильно закружилась — либо по психологическим причинам, либо просто от «отлива» крови? Об этом обязательно надо сообщить медицинскому персоналу. Когда у вас вынут иглу из вены, нужно либо сесть, свесив голову между колен, либо лечь так, чтобы ноги были чуть выше головы, и некоторое время спокойно посидеть или полежать. Ни в коем случае не вскакивайте сразу!

Если же ничто не помогает и раз за разом во время кроводачи вам становится плохо, то, вероятно, действительно следует отказаться от попыток сдать кровь или хотя бы сделать достаточно большой перерыв.