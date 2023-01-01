Могу ли я быть донором костного мозга?

Почему российским больным ищут доноров за рубежом?

Донорство костного мозга — сложная проблема, гораздо сложнее, чем донорство крови. Дело в том, что вероятность тканевой совместимости между конкретным больным и случайно взятым посторонним человеком очень мала. Чтобы с достаточно высокой вероятностью найти подходящего неродственного донора, нужно вести поиск среди десятков и сотен тысяч людей. Именно для этого в различных странах функционируют регистры доноров костного мозга. Это означает, что многим тысячам добровольцев делается так называемое типирование (определение нужных HLA-белков), результаты заносятся в базу данных, и когда нужно найти донора для конкретного пациента, то его можно предварительно подобрать именно по этой базе данных, а затем уточнить совместимость, проведя дополнительные анализы.

Но создание полноценного регистра потенциальных неродственных доноров костного мозга – дорогостоящая и сложная задача, которую лишь недавно начали решать в России, и пока даже организационные вопросы разрешены далеко не все. Число потенциальных доноров во всех российских регистрах пока что в десятки раз меньше, чем в крупных международных регистрах, таких как регистр фонда имени Штефана Морша в Германии. Поэтому, хотя пересадки от российских неродственных доноров уже активно проводятся, пока все-таки чаще приходится за плату обращаться в зарубежные регистры.

Если вам не более 45 лет и вы хотите стать потенциальным донором костного мозга, посмотрите, например, страницу сайта Российского фонда помощи, посвященную регистру доноров имени Васи Перевощикова: там есть контактная информация. Так, многие жители Москвы сдали необходимые анализы для присоединения к регистру в НМИЦ гематологии. Есть возможности присоединиться к регистру и у жителей других городов.

Создание российского регистра важно не только для исключения больших финансовых затрат на поиск зарубежных доноров, но и с точки зрения успешности поиска: известно, что неродственного донора для больного чаще всего удается найти среди людей сходного этнического происхождения. Поэтому регистр в каждой стране в идеале должен отражать именно ее национальный состав.