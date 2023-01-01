Могут ли сдавать кровь люди, раньше принимавшие наркотики?

Люди, когда-либо употреблявшие инъекционные наркотики, не могут быть донорами крови.

Что касается донорства после курения марихуаны, то разные специалисты называют различные минимально допустимые сроки между последним употреблением наркотика и сдачей крови: от нескольких недель до года. В принципе, есть данные, что в течение трех месяцев каннабиоиды и производные от них вещества полностью выводятся из организма.

Люди, когда-либо употреблявшие инъекционные наркотики, не могут быть донорами крови. Потребители инъекционных наркотиков находятся в группе риска по целому ряду опасных инфекционных заболеваний.