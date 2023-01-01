Может ли выездная бригада приехать в офис?

Да, это возможно! Наш фонд совместно с выездными бригадами Службы крови регулярно проводит выездные донорские акции.

Выездные донорские акции проходят в офисах компаний, государственных учреждений или в учебных заведениях.

Для того чтобы выездная донорская акция состоялась, необходимы согласие руководства, энтузиазм и желание сотрудников, а также подходящее помещение. Если вы и ваши коллеги готовы принять участие в такой акции, свяжитесь с нашим координатором по выездным акциям Натальей Замаевой по телефону +7 (495) 410-01-74.

Разумеется, возможность организовать выездные акции существует не только в Москве. Обращайтесь в местные учреждения Службы крови (СПК).