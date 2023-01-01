Можно ли сдать кровь для конкретного больного?

Существует адресная (для конкретного пациента) и безадресная (для любых нуждающихся) сдача крови.

На станциях переливания кровь, как правило, сдается безадресно, потому что оттуда кровь идет в самые разные больницы, а также на изготовление препаратов и лекарств. При безадресной сдаче у вас почти наверняка не будет возможности получить информацию о том, кому именно перелили вашу кровь.

Адресно кровь можно сдать либо в больничном отделении переливания крови, либо на станции переливания по направлению из больницы. Но и при адресной кроводаче нет полной уверенности в том, что ваша кровь попадет именно тому больному, которого вы выбрали. Так, пробы на совместимость могут показать, что ваша кровь является менее подходящей для выбранного вами больного, чем кровь другого донора (но зато она может подойти другому больному). Кроме того, ситуация все время меняется, и может так случиться, что конкретному больному именно в эти дни переливания компонентов крови не будут нужны, зато срочно будут нужны другому пациенту. Наконец, при сдаче цельной крови она обычно разделяется на компоненты, и разные компоненты достаются разным нуждающимся больным.

Если вы сдаете компоненты крови, например тромбоциты, для конкретных пациентов по объявлениям в Интернете и газетах, то достаточно вероятно, что они попадут именно выбранному ребенку. Ведь объявления обычно даются про тех детей, кому кровь нужнее всего. Но все равно нет гарантии, что именно ваши тромбоциты будут перелиты тому, для кого вы сдавали. Однако можете быть уверены, что они в любом случае не пропадут.



