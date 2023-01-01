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Часто задаваемые вопросы

Можно ли сдавать кровь, если у меня аллергия?

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Донорам, страдающим аллергией, обычно не рекомендуют сдавать тромбоциты, потому что используемый при сдаче тромбоцитов цитрат натрия может вызвать аллергические реакции.

Цельную кровь при наличии аллергических заболеваний можно сдавать, если прошло не менее двух месяцев с момента купирования последнего обострения. Бронхиальная астма, к сожалению, считается абсолютным противопоказанием.

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