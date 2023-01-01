Можно ли сдавать кровь, если у меня аллергия?

Цельную кровь при наличии аллергических заболеваний можно сдавать, если прошло не менее двух месяцев с момента купирования последнего обострения. Бронхиальная астма, к сожалению, считается абсолютным противопоказанием.
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Цельную кровь при наличии аллергических заболеваний можно сдавать, если прошло не менее двух месяцев с момента купирования последнего обострения. Бронхиальная астма, к сожалению, считается абсолютным противопоказанием.
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