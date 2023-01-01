Можно ли сдавать кровь после положительных результатов анализов на гепатиты В и С?

Вирусы гепатитов В и С остаются в организме. Поэтому их обнаружение означает пожизненный отвод от донорства.

Даже если никаких клинических проявлений гепатита у такого донора нет, его кровь смертельно опасна для реципиента.

По новым правилам, если получен сомнительный результат исследования на маркеры вирусов гепатита В или С, возможно проведение повторного исследования. Но и в этом случае нужно выждать 120 дней. Повторное обнаружение инфекции означает пожизненный отвод, как и обнаружение болезни, вызванной каким-то из этих вирусов.