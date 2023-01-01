Можно ли сдавать кровь при положительных анализах на токсоплазмоз?

Перенесенный токсоплазмоз в России официально считается абсолютным противопоказанием к донорству, так как его возбудители — токсоплазмы — могут оставаться в организме в течение долгого времени после заболевания.

Переливание такой крови в теории может быть опасно, например, для больных с резко ослабленным иммунитетом.

В странах ЕС нормы существенно менее строгие: можно сдавать кровь через полгода после выздоровления, так как позднее риск заражения реципиента уже очень низок. Ряд отечественных трансфузиологов с этим согласен. Но во многих российских медицинских учреждениях, к сожалению, у донора не возьмут кровь, если известно, что у него есть антитела к токсоплазме. Хотя само по себе это удивляет: инфицирование токсоплазмой очень распространено (в развитых странах антитела к ней обнаруживаются у 20-50% взрослых людей, в основном перенесших заражение бессимптомно), и доноры могут в течение многих лет благополучно сдавать кровь, даже не подозревая, что были когда-то заражены токсоплазмой!