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Часто задаваемые вопросы

Можно ли сдавать кровь при сахарном диабете?

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Диабет явным образом не входит в официальный список противопоказаний — там есть «болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации».

Реально же диабет (даже компенсированный) почти всегда означает отвод от донорства, так как нельзя исключить риск скачка сахара. Кроме того, прием инсулина также является противопоказанием к донорству.

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