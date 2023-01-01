Можно ли сдавать кровь при сахарном диабете?

Диабет явным образом не входит в официальный список противопоказаний — там есть «болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации».

Реально же диабет (даже компенсированный) почти всегда означает отвод от донорства, так как нельзя исключить риск скачка сахара. Кроме того, прием инсулина также является противопоказанием к донорству.