Можно ли сдавать кровь при сахарном диабете?

Реально же диабет (даже компенсированный) почти всегда означает отвод от донорства, так как нельзя исключить риск скачка сахара. Кроме того, прием инсулина также является противопоказанием к донорству.
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Реально же диабет (даже компенсированный) почти всегда означает отвод от донорства, так как нельзя исключить риск скачка сахара. Кроме того, прием инсулина также является противопоказанием к донорству.
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