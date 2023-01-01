Можно ли сдавать кровь при язве?

Сейчас это не так: новый список противопоказаний допускает сдачу крови через год после купирования острого периода.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования
Сейчас это не так: новый список противопоказаний допускает сдачу крови через год после купирования острого периода.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari