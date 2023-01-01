Можно ли сдавать кровь при язве?

По старым правилам язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки считалась абсолютным отводом, даже если язва уже много лет в стадии ремиссии.

Сейчас это не так: новый список противопоказаний допускает сдачу крови через год после купирования острого периода.