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Часто задаваемые вопросы

Можно ли сдавать кровь при язве?

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По старым правилам язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки считалась абсолютным отводом, даже если язва уже много лет в стадии ремиссии.

Сейчас это не так: новый список противопоказаний допускает сдачу крови через год после купирования острого периода.

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