Если возник вопрос по поводу противопоказаний, лучше всего позвонить на ту станцию переливания, где вы хотите сдавать кровь, и проконсультироваться с врачом.

Имейте в виду: при звонке на СПК вам, скорее всего, сперва ответит регистратура. Медсестра в регистратуре не обязана разбираться в тонкостях противопоказаний, поэтому желательно, чтобы она переключила вас на врача-терапевта. Последний может быть занят на приеме, поэтому лучше звонить после 13-14 часов, когда прием доноров заканчивается.

Вопросы о противопоказаниях также можно задать на сайте Службы крови России в разделе «Вам отвечают специалисты». Но следует понимать, что эти рекомендации ни в коей мере не являются обязательными для врача той станции переливания, где вы хотите сдавать кровь. У него может быть другое мнение.