Разве донорской крови не хватает?

Донорская кровь нужна многим, но, к сожалению, в России ее намного меньше требуемого количества. И не только в экстренных случаях, при крупных авариях и катастрофах — нет, каждый день тысячам пациентов российских клиник не хватает крови.

Чтобы обеспечивать достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей (точнее, 40 кроводач в год на 1000 жителей). Сейчас в Европе на 1000 человек приходится в среднем 25–27 доноров, в США и Канаде — 35-40. А в среднем по России этот показатель сейчас составляет порядка 14 доноров на 1000 жителей. В последнее время ситуация понемногу улучшается, но все же остается сложной. Теоретически донорами могут быть 10–15% населения, но реально людей, сдающих кровь, в десять раз меньше.

Мегаполисы больше всего нуждаются в донорской крови. В них находятся крупные клиники, где оказывается высокотехнологичная помощь, куда приезжают лечиться люди со всех регионов, а доноров-родственников с собой привезти нет возможности. Откладываются операции, невозможно вовремя начать жизненно важную терапию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций — крупных аварий, терактов, пожаров, когда в стране происходят трагические события, когда кто-то из наших родных, знакомых попадает в беду, — все мы не раздумывая спешим на станции переливания крови. Сотни людей, никогда ранее не сдававших кровь, становятся донорами. Но есть одно «но». Мы забываем о том, что тысячи больных нуждаются в переливаниях крови каждый день, что кроме громких трагических событий есть и повседневная жизнь и человеческие судьбы, зависящие от нашего самопожертвования, сострадания, благородства и любви.