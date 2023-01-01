Разве нельзя переливания чем-нибудь заменить?

Правда ли, что в развитых странах уже давно используют заменители крови?

Это неправда.

Разработка искусственного кровезаменителя — очень заманчивая идея. В самом деле: насколько удобнее и безопаснее было бы обходиться без донорской крови, просто синтезируя нужные вещества в лабораториях и на фабриках! Но пока это только мечта. Хотя в разных странах пытались и до сих пор пытаются разработать искусственные заменители крови, эти попытки пока не привели к желаемым результатам. А многочисленные статьи про «открытие искусственной крови» обычно написаны неспециалистами и основаны на неверно понятой информации.

Так, в России известен перфторан — синтетический фторуглеродный препарат, который связывает кислород и затем отдает его органам тела, подобно гемоглобину крови. Сходные разработки были и на Западе. Однако сейчас использование таких препаратов вместо донорской крови считается малоперспективным из-за их недостаточной эффективности и серьезных побочных эффектов. Другое направление исследований — заменители крови, содержащие синтетический гемоглобин или его аналоги. Но и они мало распространены из-за своей невысокой эффективности и дороговизны.

Кроме того, названные заменители крови воспроизводят только ее способность переносить кислород, то есть разработаны для коррекции недостатка эритроцитов. Но ведь кровь содержит и такие важные компоненты, как лейкоциты и тромбоциты, — они нужны для иммунной защиты организма и для предотвращения кровотечений. И ни один известный искусственный препарат пока не может их заменить.

Если когда-нибудь заменители крови будут созданы, мы с радостью об этом расскажем на страницах нашего сайта. Но пока без донорской крови и ее компонентов обойтись нельзя, во всех развитых странах они используются очень широко — об этом свидетельствует наличие огромного количества банков крови и отделений переливания крови при больницах.

Единственная область, где синтетические препараты уже сейчас могут составить конкуренцию донорской крови, — это производство некоторых конкретных компонентов плазмы крови. Так, для больных гемофилией производятся факторы свертывания, полученные генноинженерными методами. Они безопаснее, чем полученные из донорской крови препараты, и весьма эффективны, однако из-за очень высокой стоимости их применение пока ограниченно.