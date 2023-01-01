Со мной были невежливы. Пропало всякое желание быть донором

Да, время от времени к нам обращаются люди с жалобами на плохое отношение врачей ОПК, или на невежливость медсестер. Мы стараемся помочь.

Мы хотим, чтобы таких жалоб и поводов для них не было. Поэтому мы стараемся донести информацию о недостатках до руководства станций и отделений переливания крови, чтобы улучшить условия приема доноров. Этой же цели служил и рейтинг СПК на нашем прежнем сайте.

Сотрудники большинства станций и отделений переливания крови понимают огромную ценность безвозмездного донорства, уважают доноров и встречают их приветливо. Но иногда вы можете столкнуться с невежливым и некрасивым поведением медперсонала. И тогда у вас может сложиться впечатление, что ваша помощь не нужна.

В таких случаях мы говорим донорам: пожалуйста, помните о пациентах! Вы сдаете кровь не для врачей или медсестер, нагрубивших вам на станции переливания крови, а для того взрослого или ребенка, которому она сейчас жизненно необходима. Надеемся, что осознание этого поможет вам не сдаться и не прекратить сдавать кровь только из-за того, что пока в нашей стране не идеальные условия для доноров.

И еще одна просьба: не молчите! Вы имеете право писать руководству СПК обо всех случаях неквалифицированной работы или грубости со стороны персонала станции. Скандалить не нужно, но не помешает лишний раз уведомить руководство станции или заведующего отделением переливания о работе его подчиненных; может быть, тогда потихоньку удастся добиться улучшений.

Кстати, писать хорошие отзывы тоже очень важно, и мы видели немало таких отзывов. Похвала стимулирует сотрудников станции продолжать в том же духе!