Сообщат ли мне, если в крови обнаружат инфекцию?

Если анализ сданной крови покажет возможное наличие возбудителей инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис), врач обязан сообщить об этом донору, причем соблюдая конфиденциальность.

Кстати, в некоторых странах, где медицинское обслуживание платное, доноры особо отмечают пользу кроводачи именно для своевременной и бесплатной проверки состояния здоровья.

К сожалению, практика показывает, что в России врачи станций и отделений переливания крови часто не исполняют это правило. Донору могут вовремя и не сообщить, если что-то с его или ее кровью не так. И тогда донор узнает об этом случайно — например, при своем следующем приходе на станцию переливания крови.

Если у вас есть сомнения или если вы сдаете кровь впервые (или после долгого перерыва), то желательно лично обратиться туда, где вы сдавали кровь, и узнать, все ли с ней в порядке.