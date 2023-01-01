Существуют ли льготы для доноров крови?

Официально законом предусмотрены следующие льготы (независимо от того, платный донор или безвозмездный).

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение календарного года после дня сдачи крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. В день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием за счет средств бюджета, осуществляющего финансовое обеспечение организации здравоохранения, занимающейся заготовкой донорской крови.

Донору, сдавшему в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, в течение года по месту работы или учебы в первоочередном порядке выделяются льготные путевки для санаторно-курортного лечения.

К сожалению, в реальности добиться этих льгот бывает сложно из-за бюрократических проволочек и нежелания работодателей давать оплачиваемые отгулы.

Безвозмездные доноры, сдавшие кровь не менее 40 раз или плазму более 60 раз, награждаются знаком «Почетный донор России». Для безвозмездных доноров-москвичей, сдающих кровь в медицинских учреждениях городского подчинения, предусмотрено также звание «Почетный донор Москвы» (не менее 20 кроводач или не менее 30 плазмодач).