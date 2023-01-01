У меня на руке после сдачи крови остался синяк.

Синяки могут образовываться, например, если у вас труднодоступные (тонкие или глубоко расположенные) вены или если после кроводачи рука была перевязана недостаточно туго.

Такие случаи периодически происходят даже при аккуратных медицинских манипуляциях. Ничего страшного в появлении синяка нет, хотя, конечно, выглядит он не слишком красиво.

Чтобы снизить риск появления синяка, не снимайте повязку в течение 3-4 часов и постарайтесь ее не мочить. Если синяк все же появился, для его скорейшего рассасывания можно на ночь сделать повязку со смесью троксевазина и гепариновой мази.