У меня нет регистрации. Могу ли я сдать кровь в Москве?

Люди, не имеющие в Москве постоянной или временной регистрации, тоже могут здесь сдать кровь.

Так, сейчас уже подавляющее большинство расположенных в Москве клиник федерального и городского подчинения принимает доноров с региональной регистрацией. Ознакомьтесь подробнее с перечнем мест, где можно сдать кровь в Москве: на странице конкретной станции или отделения переливания крови мы всегда отмечаем, каковы здесь требования к регистрации донора (в каких-то редких случаях информация может быть устаревшей, но мы стараемся постоянно отслеживать все изменения).

Если вы не уверены, что вы можете сдавать кровь в выбранном месте, пожалуйста, напишите нам на info@donors.ru или свяжитесь с координаторами по донорам по телефонам: +7 (495) 517-22-86; +7 (495) 585-85-37; +7 (925) 081-15-82. Мы все выясним и постараемся помочь.