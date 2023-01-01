Я не гражданин России, могу ли я сдавать кровь в российских больницах?

Если у вас нет российского гражданства, то донором в Москве стать все равно можно.

Сейчас уже в ряде клиник, а также в Центре крови имени О.К. Гаврилова (Московская городская СПК) могут сдать кровь и иностранные граждане при соблюдении определенных требований — скажем, наличия вида на жительство. Это зависит от конкретной клиники. Для информации можно использовать список у нас на сайте — мы стараемся для всех клиник указывать, какие там в данный момент требования к донорам.

При возникновении вопросов или затруднений мы очень рекомендуем связываться непосредственно с той клиникой, где вы собираетесь сдавать кровь, и задавать вопросы специалистам из ее отделения переливания крови.