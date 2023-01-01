Хочу сдать кровь, что для этого нужно?

Сначала надо узнать, можете ли вы сдавать кровь по состоянию здоровья. Посмотрите список противопоказаний. Если у вас есть какое-то заболевание, не вошедшее в список, или вы принимаете какие-либо лекарства, помимо перечисленных, то вопрос о возможности донорства решит врач Службы крови.

Узнайте, где вы можете сдать кровь по месту своего жительства. Адреса учреждений Службы крови можно посмотреть на сайте http://yadonor.ru.

О том, где сдать кровь в Москве, вы можете узнать у нас на сайте в соответствующем разделе. Приведены и телефоны, по которым вы сможете уточнить режим работы выбранной вами станции или отделения переливания крови.

Если у вас нет прописки (регистрации) в том городе, где вы сейчас проживаете, заранее выясните, можете ли вы сдавать кровь в местных учреждениях Службы крови, и если да, то в каких именно и при каких условиях. К сожалению, на этот счет все еще встречаются ограничения, хотя их все меньше.

Прочитайте, что нужно делать непосредственно перед кроводачей: как правильно питаться, за сколько часов нельзя употреблять алкоголь и т. д. Некоторые рекомендации даны здесь.

Если вы сдаете кровь безадресно, т. е. не для конкретного больного, то нет необходимости заранее знать свою группу крови. Вам ее определят прямо на месте. При адресной сдаче желательно все же заранее знать, подойдет ли ваша кровь больному, но иногда даже в этом случае возможна сдача крови любой группы – на обмен.