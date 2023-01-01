Зачем нужна отдельная процедура тромбоцитафереза?

Не проще выделить тромбоциты из сданной цельной крови?

Тромбоциты из цельной крови действительно выделяют. Но необходимая для переливания «порция» тромбоцитов достаточно велика. Поэтому для ее получения нужно взять несколько доз цельной крови, полученных от разных доноров, и объединить выделенные из них тромбоциты (в таких случаях трансфузиологи говорят о «пулированных тромбоцитах»). Альтернативный способ — тромбоцитаферез, который позволяет взять нужное количество тромбоцитов сразу у одного донора («аферезные тромбоциты»).

Среди специалистов часто обсуждается вопрос о преимуществах и недостатках каждого способа выделения тромбоцитов. Сейчас считается, что при использовании современных методов обследования доноров и заготовки тромбоцитов нет существенной разницы в клинической эффективности «пулированных» и «аферезных» тромбоцитов.

Однако в повседневной ситуации, когда бывает трудно обеспечить идеальные условия обследования и заготовки, аферезные тромбоциты часто предпочтительнее.

Особенно это существенно для пациентов, часто получающих переливания: риск инфекций, побочных реакций и развития рефрактерности (невосприимчивости) к переливаниям заметно возрастает с увеличением числа доноров. Поэтому для многих категорий пациентов, получающих частые переливания, лучше использовать аферезные тромбоциты — это, например, пациенты, которым может понадобиться трансплантация костного мозга, пациенты с иммунными патологиями, молодые женщины, которые собираются иметь детей.

Иногда возникают и ситуации, при которых вообще возможно только использование аферезных тромбоцитов от специально подобранного донора.

Что же касается самих доноров, то они намного быстрее восстанавливаются после тромбоцитафереза, чем после сдачи цельной крови. Однако к недостаткам афереза относятся продолжительность этой процедуры и дороговизна расходных материалов.