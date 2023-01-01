Платежные терминалы

Оплачивая в платежных терминалах мобильную связь, интернет, квитанции для получения документов или любые другие услуги, можно также сделать пожертвование в фонд. Деньги моментально попадут на счет и будут использованы для помощи детям.
QIWI Терминалы
Вы можете пожертвовать наличные деньги в любом QIWI Терминале. QIWI Терминалы легко узнать по трем большим кнопкам на экране. Заплатить просто: достаточно нажать несколько кнопок и внести наличные. Карту расположения терминалов и контактную информацию можно найти на сайте www.qiwi.com.
Чтобы совершить благотворительный взнос через терминал QIWI, в интерфейсе терминала нужно выбрать кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», нажать кнопку «Благотворительность» и выбрать фонд «Подари жизнь».
Терминалы Europlat
Сейчас можно пожертвовать наличные деньги для подопечных фонда «Подари жизнь» с использованием терминалов сети Europlat.
Сеть Europlat работает с 2009 года и на момент создания этой страницы имеет тысячи терминалов в 30 российских регионах. Компания гарантирует быстрое и надежное прохождение денежных переводов. Контактную информацию можно найти на сайте компании по адресу http://europlat.biz/contacts/.
Чтобы сделать пожертвование для фонда «Подари жизнь» через терминал сети Europlat, нужно совершить следующие простые шаги:
В главном меню терминала выбрать раздел «Другие услуги».
Нажать кнопку «Благотворительные фонды».
Выбрать фонд «Подари жизнь».
Ввести номер телефона, чтобы получить SMS-уведомление о поступлении пожертвования на счет фонда.
Нажать кнопку «Далее».
Подтвердить правильность введенных данных и нажать кнопку «Продолжить».
Внести в терминал желаемую сумму, взять чек.
Банкоматы Элекснет
С 30 ноября 2015 года вы сможете сделать пожертвование наличными деньгами через банкоматы Элекснет. Сделать это очень просто: достаточно в разделе «Оплата услуг» выбрать «Благотворительность». Там вы найдете нашу кнопку «Подари жизнь». Останется лишь ввести свой номер мобильного телефона и внести в купюроприемник ту сумму, которую вы хотите пожертвовать.
Подробную инструкцию, как сделать пожертвование в банкомате Элекснет, вы можете посмотреть ниже. Там же вы найдете, как пользоваться сервисом банкомата «Записная книжка» — это ускорит ваши последующие пожертвования.