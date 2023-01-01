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благотворительный фонд

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Платежные терминалы

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Быстро, удобно, по пути домой или на работу.

Оплачивая в платежных терминалах мобильную связь, интернет, квитанции для получения документов или любые другие услуги, можно также сделать пожертвование в фонд. Деньги моментально попадут на счет и будут использованы для помощи детям.

QIWI Терминалы

Вы можете пожертвовать наличные деньги в любом QIWI Терминале. QIWI Терминалы легко узнать по трем большим кнопкам на экране. Заплатить просто: достаточно нажать несколько кнопок и внести наличные. Карту расположения терминалов и контактную информацию можно найти на сайте www.qiwi.com.

Чтобы совершить благотворительный взнос через терминал QIWI, в интерфейсе терминала нужно выбрать кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», нажать кнопку «Благотворительность» и выбрать фонд «Подари жизнь».

Инструкция.

Терминалы Europlat

Сейчас можно пожертвовать наличные деньги для подопечных фонда «Подари жизнь» с использованием терминалов сети Europlat.

Сеть Europlat работает с 2009 года и на момент создания этой страницы имеет тысячи терминалов в 30 российских регионах. Компания гарантирует быстрое и надежное прохождение денежных переводов. Контактную информацию можно найти на сайте компании по адресу http://europlat.biz/contacts/.

Чтобы сделать пожертвование для фонда «Подари жизнь» через терминал сети Europlat, нужно совершить следующие простые шаги:

  • В главном меню терминала выбрать раздел «Другие услуги».

  • Нажать кнопку «Благотворительные фонды».

  • Выбрать фонд «Подари жизнь».

  • Ввести номер телефона, чтобы получить SMS-уведомление о поступлении пожертвования на счет фонда.

  • Нажать кнопку «Далее».

  • Подтвердить правильность введенных данных и нажать кнопку «Продолжить».

  • Внести в терминал желаемую сумму, взять чек.

Инструкция.

Банкоматы Элекснет

С 30 ноября 2015 года вы сможете сделать пожертвование наличными деньгами через банкоматы Элекснет. Сделать это очень просто: достаточно в разделе «Оплата услуг» выбрать «Благотворительность». Там вы найдете нашу кнопку «Подари жизнь». Останется лишь ввести свой номер мобильного телефона и внести в купюроприемник ту сумму, которую вы хотите пожертвовать.

Подробную инструкцию, как сделать пожертвование в банкомате Элекснет, вы можете посмотреть ниже. Там же вы найдете, как пользоваться сервисом банкомата «Записная книжка» — это ускорит ваши последующие пожертвования.

Инструкция.

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