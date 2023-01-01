Платежные терминалы

Вы можете пожертвовать наличные деньги в любом QIWI Терминале. QIWI Терминалы легко узнать по трем большим кнопкам на экране. Заплатить просто: достаточно нажать несколько кнопок и внести наличные. Карту расположения терминалов и контактную информацию можно найти на сайте www.qiwi.com.

Чтобы совершить благотворительный взнос через терминал QIWI, в интерфейсе терминала нужно выбрать кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», нажать кнопку «Благотворительность» и выбрать фонд «Подари жизнь».

Инструкция.