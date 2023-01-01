Налоговый вычет для физических и юридических лиц
Информация для физических лиц
Вы можете получить вычет в размере 13% от суммы благотворительных пожертвований за отчетный год, но не более 25% от вашего дохода, полученного в течение года.
Документы и способы подачи заявления:
Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Вы можете заполнить декларацию прямо в своем личном кабинете на сайте ФНС. Заходите в раздел «Жизненные ситуации», выбирайте «Подать декларацию 3-НДФЛ», вводите все данные работодателя и сумму уплаченного подоходного налога (все это есть в вашей справке 2-НДФЛ), далее выбирайте «Социальные вычеты» и заполняйте поле, где нужно ввести пожертвованную за год сумму.
Весь процесс займет около 15 минут. Только заранее отсканируйте документы, которые нужно отправить в ФНС. В саму налоговую службу идти не надо. Только вот получить пароль от кабинета можно только в налоговой. Так что если у вас нет пароля, сходить туда все-таки придется.
Можно подать документы и привычным путем: на сайте Федеральной налоговой службы, в разделе «Программные средства», скачайте специальную программу по заполнению декларации 3-НДФЛ.
Обращаем внимание, что на каждый год есть своя программа. В программе вы заполняете раздел с личной информацией, потом вносите ежемесячные доходы за год, за который вы собираетесь получать вычет. Далее переходите в раздел «Вычеты». Там вам необходимо выбрать вкладку «Социальные» и заполнить поле «Благотворительность». Справку, которую сформирует программа, необходимо отнести в вашу налоговую инспекцию.
С собой нужно взять все документы:
Справка 2-НДФЛ, которую необходимо взять в бухгалтерии на вашей работе. Ее также нужно сдавать в налоговую службу, и она понадобится для заполнения 3-НДФЛ.
Документы, подтверждающие факт пожертвования.
Копии платежных поручений, заверенные печатью банка.
Письмо от фонда, подтверждающее факт получения пожертвования (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);
Документы, подтверждающие статус благотворительной организации. Учредительные документы фонда «Подари жизнь» можно скачать у нас на сайте.
Информация для юридических лиц
Кто может воспользоваться налоговой льготой?
Воспользоваться правом на уменьшение собственной налогооблагаемой базы на сумму пожертвований в пользу благотворительных организаций могут только юридические лица на общей системе налогообложения (в пределах 1% выручки).
С какой даты действует эта норма Налогового Кодекса?
Данная норма Налогового Кодекса, позволяющая юридическим лицам относить пожертвования к внереализационным расходам при расчете налога на прибыль, действует с 01 января 2020 года.
Как правильно оформить документы?
Чтобы воспользоваться правом на снижение налога, нужно, во-первых, корректно оформить пожертвование, во-вторых, задекларировать уменьшение налоговой базы. Если благотворительное пожертвование на сумму свыше 3 000 рублей передает юридическое лицо, договор пожертвования обязательно заключается в письменной форме (пункт 2 статьи 574 ГК РФ). Это требование означает, что благотворитель и фонд должны заключить отдельный договор оказания благотворительной помощи, являющийся основанием для платежа. Допускается заключение договора без указания в нем конкретных сумм перечисляемых пожертвований, который будет действовать как рамочный. В остальных случаях заключения договора не требуется. Достаточно правильно оформить платеж: в платежном документе должно быть недвусмысленно указано, что это пожертвование.
Обращаем ваше внимание, что для признания организацией затрат в виде благотворительного пожертвования необходимо, чтобы получателем платежа был благотворительный фонд, включенный в специальный реестр, который ведет Минэкономразвития в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 847.