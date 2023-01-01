Налоговый вычет для физических и юридических лиц

В 2023 году вернуть часть уплаченного подоходного налога можно за 2022, 2021 и 2020 годы. Для этого нужно подать документы в Федеральную налоговую службу.

Информация для физических лиц

Вы можете получить вычет в размере 13% от суммы благотворительных пожертвований за отчетный год, но не более 25% от вашего дохода, полученного в течение года.

Документы и способы подачи заявления:

Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

Вы можете заполнить декларацию прямо в своем личном кабинете на сайте ФНС. Заходите в раздел «Жизненные ситуации», выбирайте «Подать декларацию 3-НДФЛ», вводите все данные работодателя и сумму уплаченного подоходного налога (все это есть в вашей справке 2-НДФЛ), далее выбирайте «Социальные вычеты» и заполняйте поле, где нужно ввести пожертвованную за год сумму.

Весь процесс займет около 15 минут. Только заранее отсканируйте документы, которые нужно отправить в ФНС. В саму налоговую службу идти не надо. Только вот получить пароль от кабинета можно только в налоговой. Так что если у вас нет пароля, сходить туда все-таки придется.

Можно подать документы и привычным путем: на сайте Федеральной налоговой службы, в разделе «Программные средства», скачайте специальную программу по заполнению декларации 3-НДФЛ.

Обращаем внимание, что на каждый год есть своя программа. В программе вы заполняете раздел с личной информацией, потом вносите ежемесячные доходы за год, за который вы собираетесь получать вычет. Далее переходите в раздел «Вычеты». Там вам необходимо выбрать вкладку «Социальные» и заполнить поле «Благотворительность». Справку, которую сформирует программа, необходимо отнести в вашу налоговую инспекцию.

С собой нужно взять все документы: