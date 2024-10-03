История шарлатанства в картинках

Человечество всегда хотело найти способ излечивать рак. И даже сейчас мечта о способе лечения, эффективном для всех и всегда, никуда не делась. Увы, как гласит закон Мерфи, «сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения».

На нашем сайте не раз появлялись публикации о популярных мифах и заблуждениях, с которыми приходится бороться врачам при лечении рака. Об этом рассказывали онкологи Михаил Ласков и Николай Жуков, гематолог Алексей Масчан, психолог Александр Кудрявицкий. И сейчас у нас появился еще один повод поговорить на эту тему. В 2019 году в издательстве Livebook вышел русский перевод американского бестселлера «История шарлатанства», написанного врачом Лидией Канг и журналистом Нэйтом Педерсеном. Конечно, мы не могли пройти мимо небольшой главы о шарлатанских способах лечения рака. Она уже была ранее опубликована в интернете, но мы хотели бы дополнительно прокомментировать ее текст.

И у напуганных людей возникают теории заговора: мол, фармацевтические компании просто наживаются на больных, а на деле простое и спасительное лечение существует, только его тщательно скрывают. Единственный способ борьбы с этими опасными домыслами — просвещение. Итак, фрагменты главы «Доска позора противораковых снадобий» из книги «История шарлатанства» — с нашими пояснениями. Животные В соответствии с принципом «лечить подобное подобным» при лечении, видимо, надо использовать раков и крабов? Не вопрос. Во II веке н. э. Гален советовал брать перышко и с его помощью смазывать опухоль измельченными частичками крабов и золой от их сжигания. Однако крабы были не единственной жертвой. В эпоху средневековья к опухоли советовали прикладывать только что убитого кролика, щенка, котенка или ягненка. Идея этого метода состояла в том, что раковая опухоль подобна кровожадному волку и будет пожирать несчастную жертву взамен человека. Бедные зверюшки! В XVIII веке лечение включало также легкие лисы, кровь ящерицы и экскременты крокодила, а также обычные, хотя и бессмысленные, меры вроде применения пиявок.

Виноград В 1925 г. Йоханна Брандт представила публике свою идею исцеления виноградом. Идея проста: голодаете несколько дней, затем ставите клизмы, затем едите виноград семь раз в день в течение двух недель. Также сок винограда использовали в составе клизм, спринцеваний, припарок и средств для полоскания горла. Американское онкологическое общество за свою историю четырежды опровергало эффективность винограда в лечении рака (в последний раз — в 2000 г.). Похоже, одного раза не хватило. Наш комментарий. Видимо, известность этого метода связана с колоритной личностью Йоханны Брандт. Она была разведчицей во время англо-бурской войны, политиком, автором брошюр и книг, короче, настоящей знаменитостью. И когда она сообщила, что «излечила» себя от рака при помощи винограда, многие поверили. Хотя совершенно неизвестно, чем Брандт в действительности болела: никакой биопсии ей не проводили. Акулий хрящ Возможно, вы слышали, что акулы не болеют раком. В 1992 Уильям Лейн и Линда Комак опубликовали книгу ровно с этим самым названием — «Акулы не болеют раком», отсюда и пошел интерес к этой теме. Любой читатель мог смело сказать: «Не знаю ни одной акулы, болевшей раком». С другой стороны, если бы рак можно было вылечить хрящом акулы (какими бы чудесными свойствами он ни обладал), все онкологи мира остались бы без работы. Хотите ознакомиться с результатами серьезных научных исследований? (Намекнем: у онкологов до сих пор полно работы.). Идея, однако, все равно казалась интересной, пока биологи не выяснили печальный факт: акулы все же болеют раком. Занавес, обморок. Наш комментарий. Акулий хрящ, судя по всему, человеком просто не усваивается. Но биологи и вправду активно изучают животных, у которых злокачественные опухоли встречаются сравнительно редко. Ведь изучение их сопротивляемости раку может когда-нибудь привести нас к более глубокому пониманию основ болезни, а значит, и к новым методам борьбы с ней. Скажем, у капибар (крупных грызунов из Южной Америки) есть особенности иммунной системы, которые позволяют отслеживать и уничтожать слишком быстро делящиеся клетки, а у слонов существуют очень эффективные механизмы ремонта поврежденной ДНК. Но ведь это не значит, что людям полезно есть капибар и слонов! Электронная мухобойка Изобретатель Роял Реймонд Райф утверждал, что его Частотный генератор испускает лучи, способные уничтожать болезнетворные микроорганизмы. В том числе и те, которые вызывают рак. Он считал, что может нацеливать свое устройство на микробов, которые — а микробиологи-то и не знают! — вибрируют и формируют разноцветную ауру. Звучит ничуть не менее правдоподобно, чем рассказы о радужных единорогах. Аппарат представлял собой здоровенную черную коробку с разными циферблатами, а сбоку торчала стеклянная «лучевая трубка», внешне походившая на лампочку. Хотя все это имело место в 30-х годах XX века, современные аналоги приборов Райфа все еще придаются и покупаются за тысячи долларов, хотя нескольких распространителей и привлекали к ответственности за мошенничество в области медицины. Цианид В 1970-х годах популярность приобрело лечебное средство под названием «Лаэтрил». Вещество, порой называвшееся также витамином В17 (это не витамин), представляло собой полусинтетическую форму амигдалина, цианидсодержащего вещества, которое можно обнаружить в абрикосовых косточках и некоторых других семенах. Сторонники «Лаэтрила» утверждали, что он может каким-то образом находить и уничтожать раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми. Это было ложью: испытуемые, принимавшие вещество в рамках формального клинического исследования, лишь пострадали от отравления цианидом. Так что непохоже, чтобы рак был связан с дефицитом витамина В17. Много цианида людям не нужно. Ну правда. Наш комментарий. Шум вокруг «витамина В17» не утихает до сих пор. Хотя нет никаких независимых и научно подтвержденных данных о том, что это вещество действительно работает. В странах, где оно не запрещено, нет никаких особых прорывов в лечении рака. А вот задокументированных неудач известно немало. Прославленный актер Стив Маккуин, звезда «Великолепной семерки» и «Аферы Томаса Крауна», в 1980 году лечился «Лаэтрилом» в Мексике, и хотя его врач уверял, что Маккуин обязательно поправится, актер умер через несколько месяцев. Что самое печальное, известны и случаи, когда «Лаэтрил» применяли при опухолях, которые хорошо лечатся традиционной терапией, таких как ходжкинская лимфома. Увы — исходы были трагическими.