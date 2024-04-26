Новости для участников программы «Аэрофлот Бонус»: все пожертвованные в июне «Мили Милосердия» будут удвоены компанией Аэрофлот. Не упустите прекрасную возможность помочь детям.
1 июня благотворительному проекту «Мили милосердия» исполняется 16 лет. За эти годы участники программы «Аэрофлот Бонус» передали подопечным «Подари жизнь» более миллиарда миль. А это более 37 000 билетов в самые разные города России и мира для детей, которые лечатся от тяжелых болезней.
От всего сердца благодарим каждого, кто участвует в проекте и дарит детям возможность бороться и побеждать. Такая поддержка бесценна. Вместе с нами спасибо говорят и родители наших подопечных.
37 000 билетов
получили дети и их родители
«Я — мама ребенка, который победил смертельную болезнь. Мы живем в Нижневартовске и во время лечения нам нужно было летать в разные города на терапию и обследования, — говорит Светлана Тарочкина, мама 11-летнего Ромы. — Помогали нам в этом фонд и его благотворители. Последний полет был самый приятный — мы вернулись домой! Спасибо огромное всем!»
«Благодарю фонд “Подари жизнь” и компанию “Аэрофлот” за помощь мне и моим детям. Нам нужно было несколько раз приезжать в Москву из Иркутска. Билеты нам неизменно предоставлял фонд и это была огромная поддержка для нашей семьи», — говорит Кундузхан, мама 13-летней Мираны.
Как передать мили?
Если вы участник программы «Аэрофлот Бонус» и хотите передать бонусные мили подопечным фонда «Подари жизнь», сделать это можно любым удобным вам способом:
онлайн в личном кабинете участника программы «Аэрофлот Бонус»,
заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота,
создав обращение в разделе «Обратная связь» на сайте Аэрофлота.
Все переданные в июне мили будут удвоены!
Перевести мили
Помочь детям попасть домой или в больницу
Новости
Аэрофлот умножает на два
Новости для участников программы «Аэрофлот Бонус»: все пожертвованные в июне «Мили Милосердия» будут удвоены компанией Аэрофлот. Не упустите прекрасную возможность помочь детям.
Теперь и на RUTUBE
Важные новости: аккаунт фонда «Подари жизнь» теперь есть и на видеохостинге RUTUBE. Подписывайтесь и делитесь в комментариях, какие видео вам были бы интересны.
«Шарим помощь»: мы начинаем
И приглашаем вас присоединиться! Дорогие выпускники, мы знаем, что сейчас вы полностью заняты экзаменами, но впереди выпускной, пусть он пройдет необычно и запомниться надолго своими добрыми делами.