Аэрофлот умножает на два

Новости для участников программы «Аэрофлот Бонус» : все пожертвованные в июне «Мили Милосердия» будут удвоены компанией Аэрофлот. Не упустите прекрасную возможность помочь детям.

От всего сердца благодарим каждого, кто участвует в проекте и дарит детям возможность бороться и побеждать. Такая поддержка бесценна. Вместе с нами спасибо говорят и родители наших подопечных.

1 июня благотворительному проекту «Мили милосердия» исполняется 16 лет. За эти годы участники программы «Аэрофлот Бонус» передали подопечным «Подари жизнь» более миллиарда миль. А это более 37 000 билетов в самые разные города России и мира для детей, которые лечатся от тяжелых болезней.

«Я — мама ребенка, который победил смертельную болезнь. Мы живем в Нижневартовске и во время лечения нам нужно было летать в разные города на терапию и обследования, — говорит Светлана Тарочкина, мама 11-летнего Ромы. — Помогали нам в этом фонд и его благотворители. Последний полет был самый приятный — мы вернулись домой! Спасибо огромное всем!»

«Благодарю фонд “Подари жизнь” и компанию “Аэрофлот” за помощь мне и моим детям. Нам нужно было несколько раз приезжать в Москву из Иркутска. Билеты нам неизменно предоставлял фонд и это была огромная поддержка для нашей семьи», — говорит Кундузхан, мама 13-летней Мираны.

Как передать мили?

Если вы участник программы «Аэрофлот Бонус» и хотите передать бонусные мили подопечным фонда «Подари жизнь», сделать это можно любым удобным вам способом:

онлайн в личном кабинете участника программы «Аэрофлот Бонус»,

заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота,

создав обращение в разделе «Обратная связь» на сайте Аэрофлота.

Все переданные в июне мили будут удвоены!