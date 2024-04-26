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Аэрофлот умножает на два

29 мая 2024Анонсы
Текст:
Роман Чертовских
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Новости для участников программы «Аэрофлот Бонус»: все пожертвованные в июне «Мили Милосердия» будут удвоены компанией Аэрофлот. Не упустите прекрасную возможность помочь детям.

1 июня благотворительному проекту «Мили милосердия» исполняется 16 лет. За эти годы участники программы «Аэрофлот Бонус» передали подопечным «Подари жизнь» более миллиарда миль. А это более 37 000 билетов в самые разные города России и мира для детей, которые лечатся от тяжелых болезней. 

От всего сердца благодарим каждого, кто участвует в проекте и дарит детям возможность бороться и побеждать. Такая поддержка бесценна. Вместе с нами спасибо говорят и родители наших подопечных.

37 000 билетов

получили дети и их родители

«Я — мама ребенка, который победил смертельную болезнь. Мы живем в  Нижневартовске и во время лечения нам нужно было летать в разные города на терапию и обследования, — говорит Светлана Тарочкина, мама 11-летнего Ромы. — Помогали нам в этом фонд и его благотворители. Последний полет был самый приятный — мы вернулись домой! Спасибо огромное всем!»

«Благодарю фонд “Подари жизнь” и компанию “Аэрофлот” за помощь мне и моим детям. Нам нужно было несколько раз приезжать в Москву из Иркутска. Билеты нам неизменно предоставлял фонд и это была огромная поддержка для нашей семьи», — говорит Кундузхан, мама 13-летней Мираны

Как передать мили?

Если вы участник программы «Аэрофлот Бонус» и хотите передать бонусные мили подопечным фонда «Подари жизнь», сделать это можно любым удобным вам способом: 

  • онлайн в личном кабинете участника программы «Аэрофлот Бонус»,

  • заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота,

  • создав обращение в разделе «Обратная связь» на сайте Аэрофлота. 

Все переданные в июне мили будут удвоены! 

Перевести мили

Помочь детям попасть домой или в больницу

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