Афиша июля: акции и события

В этом летнем (очень теплом) месяце предлагаем посетить сразу несколько фестивалей и, конечно, помочь детям на платформе «Друзья фонда» и в разделе «Помогать, покупая» .

Также для гостей фестиваля пройдет развлекательная программа с уроками добра от известных гостей, стендапом, DJ-сетом и летним кинотеатром. Все желающие смогут пройти благотворительный квест и познакомиться с работой некоммерческих организаций или принять участие в беспроигрышной лотерее и получить призы. На бесплатных мастер-классах дети и взрослые смогут создать сувениры своими руками, а на локации с животными можно будет познакомиться с обитателями московских приютов, а при желании и забрать питомца домой. Также всех желающих ждут яркие фотозоны, пикниковая зона и локации для детей. Вход на мероприятие свободный.

21 и 28 июля с 12:00 до 18:00 в ландшафтном парке «Остров Мечты» в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» проведут для маленьких посетителей благотворительную игру.

Через интерактивную игру дети познакомятся с деятельностью фонда и узнают о том, какие возможности для помощи нуждающимся доступны им уже сейчас, а также поучаствуют в наполнении «Коробки храбрости» — она отправится в один из процедурных кабинетов клиник, где проходят лечение подопечные фонда.