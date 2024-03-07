Бонусы «Азбуки вкуса» могут сгореть

Информация для участников клубной программы «Вкусомания» : успейте потратить накопленные бонусы до 31 марта 2024 года. Или переведите их в фонд «Подари жизнь».

«Вкусомания» — программа лояльности, участники которой получают бонусы за онлайн и офлайн-покупки в сети магазинов «Азбука вкуса». В течение года их можно тратить на любые товары. Но раз в год бонусы сгорают. Успейте потратить их до 31 марта или переведите в «Подари жизнь», чтобы мы могли купить медицинское оборудование и/или лекарства. Важно: 1 апреля баллы просто исчезнут.

Опция перевести бонусы в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями появилась восемь лет назад и с тех пор благодаря поддержке участников программы сотни подопечных фонда получили необходимые лекарства и лечение.