Информация для участников клубной программы «Вкусомания»: успейте потратить накопленные бонусы до 31 марта 2024 года. Или переведите их в фонд «Подари жизнь».
«Вкусомания» — программа лояльности, участники которой получают бонусы за онлайн и офлайн-покупки в сети магазинов «Азбука вкуса». В течение года их можно тратить на любые товары. Но раз в год бонусы сгорают. Успейте потратить их до 31 марта или переведите в «Подари жизнь», чтобы мы могли купить медицинское оборудование и/или лекарства. Важно: 1 апреля баллы просто исчезнут.
Опция перевести бонусы в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями появилась восемь лет назад и с тех пор благодаря поддержке участников программы сотни подопечных фонда получили необходимые лекарства и лечение.
Помочь подопечным фонда просто: перейдите в раздел «Дарите тепло» и выберите количество бонусов для списания.
В 2023 году трехлетней Сафии помогли справиться с инфекционными осложнениями и победить острый миелоидный лейкоз. Антон с апластической анемией получил препарат «Револейд». А для Арины и еще двенадцати пациентов были оплачены дорогостоящие исследования, без которых врачи не могли бы подобрать эффективное лечение. Эти и десятки других прекрасных историй случились благодаря вам.
Помощь может быть очень легкой и удобной. Иногда для этого достаточно открыть мобильное приложение в своем телефоне.
Новости
Бонусы «Азбуки вкуса» могут сгореть
Информация для участников клубной программы «Вкусомания»: успейте потратить накопленные бонусы до 31 марта 2024 года. Или переведите их в фонд «Подари жизнь».
Налоговый вычет для бизнеса и физлиц
В этом году вы можете вернуть часть уплаченного подоходного налога за 2023, 2022 и 2021 годы, если тратили деньги на лечение, обучение, добровольное страхование и благотворительность. Рассказываем, как это сделать.
Афиша марта: акции и события
Невероятно насыщенный месяц, события на любой вкус: от концерта Сергея Рахманинова до мастер-класса в школе пилонного спорта. А также несколько новых акций — покупайте то, что нужно вам и помогайте детям!