20 лет «Подари жизнь», 30 лет «Пульсу»

Под этим девизом состоялся четвертый субботник компании «Пульс» в пансионате «Измалково». Было тепло, весело и, конечно, празднично — все-таки юбилей! Рассказываем, как все прошло.

Да, такое вот удивительное совпадение: 2026-й оказался юбилейным и для «Подари жизнь», и для компании, которая больше 15 лет является нашим добрым другом и помощником. Для «Пульса» этот год стал еще и годом рождения собственного благотворительного фонда.

2026-й — юбилейный год и для «Подари жизнь», и для компании «Пульс» Фото: архив компании «Пульс»

Поддержка, которую фармацевтическая компания «Пульс» оказывала и оказывает «Подари жизнь», обширна и многообразна. Но есть проект, продолжать который без помощи «Пульса» фонду было бы особенно сложно, — это «Лекарства на выписку». В рамках проекта «Подари жизнь» покупает для детей, которые возвращаются домой, препараты, чтобы лечение не прерывалось. Именно благодаря «Пульсу» эти подопечные получают ту терапию, которая им необходима. А еще, конечно, субботники в пансионате «Измалково», в которых «Пульс» участвует с 2023 года. Этот субботник оказался самым масштабным в истории компании: приехало более 100 человек! Но и планы были грандиозные: посадить 5000 растений. «По 50 на человека, три минуты на каждую посадку», — инструктируют организаторы гостей перед субботником. Звучит внушительно, но никто не теряется, все готовы к работе.

Фото: архив компании «Пульс» 1 из 7

Гости делятся на команды по 10 человек. Работают в паре: один копает, второй вынимает саженец из горшка и размещает в ямке. Каждой команде достаются свои растения: сирень, пионы, лаванда, розы, гортензии, астильба, вейники. Все яркое, красивое, разное — будет сад! Разбирают перчатки, кепки, каски, воду в бутылках, и начинается работа. В этот раз на субботнике побывали учредители компании «Пульс» Эдуард Петрович и Лариса Михайловна Нетылько. Лариса Михайловна занялась розами, у Эдуарда Петровича особая миссия — посадить красный дуб. После была сирень, гортензии и много-много лаванды. «Субботник замечательный, очень праздничная атмосфера! — делятся впечатлениями Эдуард Петрович и Лариса Михайловна. — Спасибо за приглашение! Спасибо за площадку, чтобы отметить наше 30-летие достойно, добрыми делами. Да еще в таком чудесном месте! Здесь на наших глазах мечта превращается в реальность, и это прекрасно».

Эдуард Петрович и Лариса Михайловна Нетылько знакомятся с «Измалково» Фото: архив компании «Пульс» 1 из 11

Кто-то на субботнике впервые, кто-то уже бывал здесь. Но все знают, ради чего все это происходит, и мечтают об одном: чтобы в пансионат скорее приехали дети. «Два года назад я уже участвовала в субботнике и вижу, как все тут изменилось, — делится впечатлениями менеджер продуктовой команды в “Пульс-Айтим” Наталья Маркова. — Появилось больше корпусов, детская площадка. Приятно приезжать и видеть, что наши труды не пропали даром: кустарники большие, все цветет, все красивое. Здорово понимать, что это не зря. Я радуюсь, когда думаю, что здесь будут жить дети: ходить по этой территории, видеть вокруг красоту и чувствовать, что жизнь продолжается. Мне кажется, это должно их как-то подбодрить».

Субботники — это отдельная история нашего сотрудничества с фондом. Изменения, которые здесь происходят, дарят ощущение преемственности, продолжения, развития. Нина Андреева, руководитель благотворительного фонда ФК «Пульс»

Настроение у всех отличное. Участники друг друга поддерживают, помогают. Закончили свой фронт работы — идут на соседний: «Где тут сирень сажают?» По пансионату разносятся шутки и смех. — Когда все закончим, будем настоящими специалистами-садоводами. — Ай, мы молодцы! — А что мы сажаем, как это называется? (Смеются.) — Мне кажется, мы не встанем завтра. — Если сегодня не уложимся, придется всем на ночь оставаться!

Сирень, пионы, лаванда, розы, гортензии, астильба, вейники — будет сад! Фото: архив компании «Пульс»

Многие приезжают на субботник с супругами, детьми и другими родственниками. У младших детей своя программа: квиз и посещение Дома-музея Корнея Чуковского. А те, кто постарше, участвуют в посадке растений наравне со взрослыми. Татьяна Гетманская, генеральный директор компании, на мероприятии вместе с сыном Кириллом. Татьяна на субботнике впервые, и для нее это нечто важное, особенное. «Для меня это третий уровень помощи, — объясняет Татьяна. — Первый уровень — материальная помощь, второй — купить подарки детям, а вот третий — это волонтерство. И мне приятно, что я на этот уровень вышла. Это настолько объединяющее теплое мероприятие, когда мы вместе доброе дело делаем. Я вот и сына позвала: нужны были мужские руки. Будем приходить на субботники и дальше». Кирилл подхватывает: «Да, ощущения правда крутые! Это прикольно, мне нравится. Я испытываю реальное удовольствие от этого. Я копаю, я помогаю людям, я помогаю общему большому делу — это круто!»

Генеральный директор «Пульса» Татьяна Гетманская с сыном Кириллом Фото: архив компании «Пульс»

Марина Королева, руководитель группы документооборота и архива компании «Пульс», пригласила на субботник свою сестру Наталью. Смеются: «У нас семейный подряд на посадки!» У Натальи есть дача и опыт садоводства. У Марины таких навыков меньше, но это и не важно: все получится, если постараться. Сестры уже посадили гортензию, теперь сажают лаванду — из середины клумбы выглядывают яркие сиреневые соцветия. «Нам очень здесь нравится! — делится впечатлениями Марина. — Масштабно, организованно, грандиозно. И главное — на пользу. Как хорошо, что строится такой пансионат, что будет оказываться поддержка детям, которые приезжают лечиться из других регионов. А мы можем немножко поучаствовать в этом — помочь благоустроить территорию, чтобы семьям было приятнее здесь находиться. Вон лаванда уже цветет — так красиво! Надеемся, что все это приживется, будет благоухать и радовать детей и их родителей».

Марина Королева с сестрой Натальей сажают лаванду Фото: архив компании «Пульс»

«Нам важно, чтобы сотрудники приходили на субботники с семьями, это наша сознательная позиция, — рассказывает руководитель благотворительного фонда ФК “Пульс” Нина Андреева. — У нас вообще компания очень семейная, для нас важны семейные ценности. Поэтому, когда на благотворительные мероприятия все приходят вместе, это радость. Особенно здорово, когда приводят детей. Ребята должны видеть, что делают их родители, как они помогают другим, чтобы традиция помощи продолжалась».

Руководитель благотворительного фонда ФК «Пульс» Нина Андреева Фото: архив компании «Пульс»