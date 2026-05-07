От помощи детям к сильному HR-бренду

Мы регулярно говорим о плюсах благотворительности для компаний, и развитие HR-бренда — один из них. Рассказываем, почему это важно для бизнеса и как, помогая другим, можно построить сильную команду в компании.

Работодатели сейчас конкурируют не только за профессиональные навыки кандидатов, но и за их лояльность, вовлеченность и доверие. Поэтому все больше внимания уделяют работе над репутацией и развитию HR-бренда. Сильный HR-бренд помогает привлекать лучших кандидатов и удерживать сотрудников, повышать вовлеченность команды, формировать корпоративную культуру и снижать текучесть персонала. А благотворительность, которая давно перестала быть исключительно инструментом корпоративной социальной ответственности, — один из способов сделать HR-бренд компании еще устойчивее.

Сегодня благотворительность помогает компаниям решать сразу несколько важных HR-задач. Повышать вовлеченность сотрудников Участие в социально значимых проектах помогает сотрудникам чувствовать свою причастность к чему-то большему, чем выполнение ежедневных рабочих задач. Укреплять доверие к работодателю Сотрудники больше доверяют компаниям, которые подтверждают свои ценности реальными действиями. Создавать дополнительный смысл работы Когда бизнес участвует в решении важных социальных задач, сотрудники начинают воспринимать свою работу как часть более широкого позитивного влияния на общество. Особенно если они видят результаты своей помощи и могут участвовать в ней лично. Это повышает лояльность сотрудников к работодателю, способствует развитию корпоративной культуры и усиливает ее ценность для каждого в компании. Усиливать позиции компании на рынке труда Социальная ответственность компании в числе прочего влияет на ее место в рейтингах работодателей, что является важным критерием при поиске работы для 24% соискателей (согласно опросу сервиса «Авито Работа»). Компания, которая занимается благотворительностью, выглядит в целом привлекательнее для потенциальных работников. По данным аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований», 92% молодых специалистов обращают внимание на социальную ориентированность компании.

Особенно это важно для поколений Y (миллениалы) и Z (зумеры), которые в ближайшие годы будут составлять основную часть рабочей силы. По данным Deloitte, 89% миллениалов и 86% зумеров считают наличие смысла в работе, например ее соответствие собственным ценностям, значимость или пользу для общества, важным фактором профессиональной удовлетворенности. Представители этих поколений ожидают от работодателей активной позиции по социальным вопросам и готовы принимать карьерные решения исходя из собственных ценностей. «Уже выходит на работу то поколение, для которого КСО-повестка не пустой звук, — говорит Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь”. — Молодые люди, устраиваясь на работу, спрашивают, какие волонтерские программы есть в компании, кому компания помогает, кого поддерживает. Им важно понимать, какая социальная ответственность у компании, в которой они работают. Поэтому нужно развивать благотворительную культуру в компаниях, нужно соответствовать запросу тех, кто сегодня к тебе приходит работать».

Выходит на работу поколение, для которого КСО-повестка не пустой звук. Молодым людям важно, какие волонтерские программы есть в компании и кому компания помогает. Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»

Делимся опытом Какие форматы мероприятий помогают развивать HR-бренд? За время работы фонд «Подари жизнь» накопил удачные примеры сотрудничества с партнерами. Международный благотворительный забег юристов Legal Run Legal Run объединяет представителей профессионального сообщества юристов, которые устраивают забеги в поддержку подопечных «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. В забегах участвуют российские и иностранные юридические фирмы, адвокатские образования, внутренние юридические службы компаний, студенты и преподаватели юридических факультетов. География проекта — более 150 городов России и зарубежных стран. За 13 лет Legal Run удалось собрать более 45,5 миллиона рублей и оказать помощь 128 детям.

Международный благотворительный забег юристов Legal Run Фото: Игорь Дылдин

Мерч компании за пожертвования Компания BIOCAD в рамках проекта «Пряничная лавка. The Kind Lab Edition» создала для своего волонтерского сообщества мерч: его можно получить, сделав пожертвование в определенный благотворительный фонд. В 2025–2026 годах компания поддержала «Подари жизнь»: сотрудники перевели в фонд более 1 млн рублей на платформе друзей фонда. Корпоративные спортивные челленджи Компания может устроить спортивный челлендж среди сотрудников, а чтобы мотивировать их участвовать, перевести в фонд пожертвование. Например, торговый дом «Арктика» перечислил в «Подари жизнь» по рублю за каждый метр, который пробежит сотрудник. Активность может быть любой: вместе с коллегами бегать, отжиматься или стоять в планке, считать количество пройденных шагов или устроить соревнования между отделами. Субботники в «Измалково» Можно организовать для команды корпоративный субботник в детском пансионате «Измалково»: вместе посадить растения, сформировать клумбы, убрать и благоустроить территорию места, где будут жить дети из регионов в период амбулаторного лечения. Такие мероприятия для сотрудников — это возможность пообщаться в нерабочей обстановке, провести время на природе и поучаствовать в общем важном деле. Они могут стать важной частью укрепления корпоративной культуры компании.

Один из субботников в «Измалково» Фото: Игорь Дылдин

Волонтеры Pro bono / Помощь профессионалов Сотрудники компании могут стать волонтерами и благодаря своим профессиональным компетенциям помогать фонду справляться с текущими задачами. Например, проводить юридические консультации, верстать печатную продукцию или разбираться с IT-вопросами — любому навыку найдется применение. Подарки к Новому году и «коробка храбрости» Можно устроить в компании сбор подарков на Новый год для подопечных фонда, которые вынуждены оставаться в больнице на праздники. Или собрать игрушки для «коробки храбрости» — маленькие призы за большую смелость, которые выдают ребятам после болезненных процедур, чтобы поддержать и утешить. Часто такие подарки сотрудники компаний выбирают вместе со своими детьми. Так корпоративная благотворительность становится важной частью семейных традиций работника, что еще больше укрепляет его связь с компанией.

Сотрудники компаний могут собрать игрушки для «коробки храбрости» Фото: Валентина Лазарева

Открытки для сотрудников В рамках акции «Подарок от:важных людей» компания может подарить сотрудникам открытки к празднику с рисунками подопечных фонда, сделав любое пожертвование в пользу «Подари жизнь». Средства пойдут на поддержку детей, а у каждого сотрудника останется на память трогательная открытка в знак причастности к доброму делу. Мэтчинг Этот фандрайзинговый инструмент компании используют для софинансирования пожертвований, которые делают сотрудники. Как это происходит: работники собирают средства, компания их округляет, удваивает или утраивает, а полученную сумму направляет в благотворительный фонд. Мэтчинг объединяет команду и поддерживает лояльность сотрудников. Такая практика повышает ценность компании в глазах сотрудников, а соответственно, и их собственную ценность. Если вас заинтересовал один из этих форматов или у вас есть свои идеи сотрудничества с фондом, напишите нам.