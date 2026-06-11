«Мы творим, и это волшебство»

За окном — солнце и летняя жара, а на мастер-классе для подопечных фонда — белый снег, елка и Щелкунчик. Зимняя сказка! Все для того, чтобы получились самые новогодние открытки для акции «Подарок от:важных людей».
Обычно Таша Крестова — художница, волонтер фонда и бессменная ведущая таких мастер-классов, — предлагает ребятам рисовать в конкретной технике и определенными материалами. Но в этот раз — полная свобода: карандаши, акварель, гуашь, пастельные мелки — выбирай что хочешь!
Видео: Евгения Ванеева
А вот с темой рисунка так не выйдет. «Сегодня мы с вами отправимся в настоящее волшебное путешествие, — начинает Таша. — Потому что когда мы творим — это волшебство. Нам нужно нарисовать новогоднюю картинку. Кто знает сказку про Щелкунчика?» Почти все знают! «А почему он так странно выглядит?» — «Он щелкает орехи!» — отвечает Ирма. — «Верно! Сегодня мы рисуем Щелкунчика».
И не только Щелкунчика. Кто-то уже набрасывает карандашом девочку Мари, кто-то — подарки, елку, гирлянды, новогодние игрушки, снег за окном. И, конечно, котиков: просто их все очень любят, но Таша в этот раз разрешила нарисовать только трех. «Есть еще жуткий Мышиный король, у него несколько голов. Но его мы не рисуем!» — успокаивает всех Таша.
Фото: Александра Коноплева
Многие подошли к мастер-классу ответственно: принесли собственные наборы карандашей, предыдущие рисунки, референсы. У Вики большущая коробка фломастеров. «Целый чемодан!» — восхищаются ребята. Слава принес для Таши в подарок рисунок хомяка и сундучок с ракушками: сам собирал на море, предлагает выбрать несколько. Никита поставил на стол портативную колонку, из которой доносятся звуки джаза. «Это “Щелкунчик” в обработке Дюка Эллингтона», — подсказывает Никита. Музыка, подарки, елки и Щелкунчики на рисунках — настоящий Новый год!
— У меня один Щелкунчик большой и еще один маленький на елке.
— А я решил сделать композицию с подарком, елкой, и тут у меня кот-Щелкунчик.
— Я рисую мишку в костюме Щелкунчика. Мне пока не особо нравится, но, думаю, будет лучше!
Фото: Александра Коноплева
За несколько часов работы появляется 12 Щелкунчиков, разноцветные новогодние шары, елки в гирляндах, две Мари и один Чебурашка в апельсинах (или мандаринах — Новый год же!). Эти рисунки украсят открытки к Новому году для акции «Подарок от:важных людей».
Каждый год мы приглашаем компании принять участие в этой классной акции. Вместо традиционных корпоративных сувениров предлагаем выбрать открытки для своих сотрудников, клиентов или партнеров, а часть средств на подарки направить на помощь детям.
Сегодня мы отправимся в настоящее волшебное путешествие. Потому что когда мы творим — это волшебство. Сегодня мы рисуем Щелкунчика!Таша Крестова, художница, волонтер фонда
В этом году все собранные благодаря акции средства пойдут на покупку препаратов иммунотерапии для ребят, которые борются с онкогематологическими заболеваниями. Эти лекарства чрезвычайно важны: одни из них дарят надежду детям с трудноизлечимыми опухолями, другие повышают шансы на выздоровление в случае сложных лейкозов, третьи используются для подготовки пациентов к пересадке костного мозга или лечат осложнения. Поддержка участников акции поможет подопечным фонда получать необходимую им терапию вовремя и приблизит их к выздоровлению.
Хотите участвовать в акции?
Юлия Филимонова,
координатор акции
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За окном — солнце и летняя жара, а на мастер-классе для подопечных фонда — белый снег, елка и Щелкунчик. Зимняя сказка! Все для того, чтобы получились самые новогодние открытки для акции «Подарок от:важных людей».
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