Если вы участник клубной программы «Вкусомания», не забудьте про накопленные бонусы. Потратьте их на себя или переведите в фонд «Подари жизнь». Главное — сделайте это до 31 марта, иначе они просто исчезнут.
«Вкусомания» — программа лояльности, участники которой получают бонусы за онлайн- и офлайн-покупки в сети магазинов «Азбука вкуса». В течение года их можно тратить на любые товары. Но раз в год бонусы сгорают. Успейте потратить их до 31 марта или переведите в «Подари жизнь», чтобы мы могли помочь детям. Важно: 1 апреля баллы просто исчезнут.
Перевести бонусы на благотворительность можно в приложении магазина (войдите в меню карты).
Уже много лет благодаря покупателям магазинов «Азбука вкуса» фонд поддерживает детей, которые проходят лечение в Московском областном онкологическом диспансере. В 2024 году «Подари жизнь» оплатил 93 потребности: диагностику и анализы, иммунные и противоопухолевые препараты. Главное, что ребята получили помощь вовремя, многие уже закончили лечение и наконец-то уехали из больницы домой.
Огромное спасибо всем покупателям сети магазинов «Азбука вкуса»! Ваша любовь не знает границ.
Новости
Бонусы «Азбуки вкуса» не должны сгореть
Если вы участник клубной программы «Вкусомания», не забудьте про накопленные бонусы. Потратьте их на себя или переведите в фонд «Подари жизнь». Главное — сделайте это до 31 марта, иначе они просто исчезнут.
События и акции в пользу «Подари жизнь»
Новый месяц — новые благотворительные акции и мероприятия. В этом месяце с нами новинки от «Бургер Кинга», концерт студии воздушной гимнастики Smart Pole, акция для клиентов РЕСО и не только.
Важным людям от:важных людей
Скоро ваш профессиональный праздник и хочется напомнить коллегам, что вы уважаете их экспертность и преданность своему делу? Отправьте им подарок от:важных людей!