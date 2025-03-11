Бонусы «Азбуки вкуса» не должны сгореть

Если вы участник клубной программы «Вкусомания» , не забудьте про накопленные бонусы. Потратьте их на себя или переведите в фонд «Подари жизнь». Главное — сделайте это до 31 марта, иначе они просто исчезнут.

«Вкусомания» — программа лояльности, участники которой получают бонусы за онлайн- и офлайн-покупки в сети магазинов «Азбука вкуса». В течение года их можно тратить на любые товары. Но раз в год бонусы сгорают. Успейте потратить их до 31 марта или переведите в «Подари жизнь», чтобы мы могли помочь детям. Важно: 1 апреля баллы просто исчезнут.

Перевести бонусы на благотворительность можно в приложении магазина (войдите в меню карты).