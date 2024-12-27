«Читала, плакала и радовалась за героев книги»

Если вы дали себе обещание прочитать хотя бы одну книгу в этом году, предлагаем начать со сборника «Оттолкнуться от паузы». И делимся отзывами тех, кто уже познакомился с рассказами.
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«Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде»
В ноябре прошлого года фонд совместно с сервисом Литрес выпустил сборник рассказов «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде». Автором стала Даша Благова, прототипами героев — реальные люди, которые когда-то были подопечными фонда. А чтобы убедить вас, что книга стоит вашего внимания, предлагаем отзывы тех, кто ее уже прочитал или прослушал.
«Только закончила читать книгу и нахожусь под большим впечатлением. В процессе чтения и плакала, и радовалась за героев, которые смогли победить болезнь. Книга заставляет задуматься и иначе взглянуть на свою жизнь. То, что еще вчера было проблемой, сегодня уже кажется пустяком. Здорово, что большинство героев книги выздоровели и теперь вдохновляют других своим примером. Видела странички некоторых из них в соцсетях. Невероятные, сильные и красивые люди! Книгу рекомендую к прочтению. Тем более что средства от продажи идут на благотворительность».
Бумажные экземпляры стали подарком для гостей презентации, сейчас книгу можно скачать на Литрес
Фото: Сергей Валиев
«Трогательные истории о мужественных людях. Сборник вдохновляет развивать у себя привычку делать добро регулярно, отдавать свое время, навыки или финансы тем, кому сейчас сложно. И возможно, когда будет сложно мне, кто-то незнакомый протянет руку и не даст упасть».
«Хорошая книга! О сострадании, доброте, человечности и небезразличии к чужой беде, от которой никто не застрахован. Вдохновляет на добрые дела, после прочтения хочется больше помогать людям. Рекомендую!»
«Замечательная книга, очень интересная и трогательная. Читается на одном дыхании! Спасибо автору. Буду с удовольствием ждать новых историй».
Книга о сострадании, доброте, человечности и небезразличии к чужой беде, от которой никто не застрахован.
Каждый рассказ в этом сборнике — уникальная история. История о том, как, несмотря на сложности лечения, на первый план всегда выходят человеческие чувства и желания. Как мечта попасть на выпускной вечер помогает побороть боль и страхи. Как мысль о выздоровлении заполняет каждую точку пространства и даже проникает в сны (одному из героев книги по ночам снятся доноры крови, ведь именно они спасают ему жизнь после пересадки костного мозга). Как меняет жизнь сотен людей одна-единственная история волонтерства (а ведь их в фонде очень-очень много!). За всеми лирическими героями стоят реальные люди, прочитать о судьбе каждого можно в конце новелл.
Сборник вдохновляет делать добро регулярно. И возможно, когда будет сложно мне, кто-то незнакомый протянет руку и не даст упасть.
«Сильная, проникновенная, искренняя. Особенно если знаешь хоть что-то о раке не понаслышке, а, так сказать, изнутри. Действительно впечатляющие истории о сильных людях, о вере, о надежде даже там, где, казалось бы, для нее уже не осталось места. <...> Спасибо автору, сервису Литрес и фонду “Подари жизнь”. P. S. Книга вдохновила меня на новое направление в творчестве, а еще появилось пару идей, кому и как можно помочь. Хотя бы попробовать. Надеюсь, у меня получится».
«Очень хороший сборник! Читаю, и еще один лучик надежды появляется. Очень хочется верить, что и у моего ребенка будет счастливая история. Но это будет только ее история».
Как отметила автор книги Даша Благова, рассказы в сборнике не столько о раке, сколько об общечеловеческих ценностях и проблемах: «Они о дружбе и о поддержке, об одиночестве и о пороге перед смертью, который человек готовится переступить, но не переступает. Я очень благодарна прототипам главных героев за эту смелость, щедрость, доверие. За то, что они позволили героям рассказов быть настоящими и честными, ошибаться, но идти своим путем».
А еще книга «Оттолкнуться от паузы» — вклад в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Все средства, вырученные от продажи, направляются на помощь детям с тяжелыми заболеваниями, которые проходят лечение прямо сейчас. Скачивайте сборник и делитесь с нами своими впечатлениями.
Новости
«Читала, плакала и радовалась за героев книги»
Если вы дали себе обещание прочитать хотя бы одну книгу в этом году, предлагаем начать со сборника «Оттолкнуться от паузы». И делимся отзывами тех, кто уже познакомился с рассказами.
Подарки нашли своих героев
Куклы и плюшевые альпаки, конструкторы и динозавры, наушники и даже гаджеты — чего только не загадывали на Новый год подопечные фонда. И вы исполнили все их желания!
И Дед Мороз чуть не растаял (от чувств)
Во всех больницах, которым помогает фонд «Подари жизнь» (и все вы), прошли новогодние представления. Радости, счастья и любви было столько, что их точно хватит детям на все каникулы.