«Читала, плакала и радовалась за героев книги»

Если вы дали себе обещание прочитать хотя бы одну книгу в этом году, предлагаем начать со сборника «Оттолкнуться от паузы». И делимся отзывами тех, кто уже познакомился с рассказами.

Скачать и слушать «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде»

В ноябре прошлого года фонд совместно с сервисом Литрес выпустил сборник рассказов «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде». Автором стала Даша Благова, прототипами героев — реальные люди, которые когда-то были подопечными фонда. А чтобы убедить вас, что книга стоит вашего внимания, предлагаем отзывы тех, кто ее уже прочитал или прослушал. «Только закончила читать книгу и нахожусь под большим впечатлением. В процессе чтения и плакала, и радовалась за героев, которые смогли победить болезнь. Книга заставляет задуматься и иначе взглянуть на свою жизнь. То, что еще вчера было проблемой, сегодня уже кажется пустяком. Здорово, что большинство героев книги выздоровели и теперь вдохновляют других своим примером. Видела странички некоторых из них в соцсетях. Невероятные, сильные и красивые люди! Книгу рекомендую к прочтению. Тем более что средства от продажи идут на благотворительность».

Бумажные экземпляры стали подарком для гостей презентации, сейчас книгу можно скачать на Литрес Фото: Сергей Валиев

«Трогательные истории о мужественных людях . Сборник вдохновляет развивать у себя привычку делать добро регулярно, отдавать свое время, навыки или финансы тем, кому сейчас сложно. И возможно, когда будет сложно мне, кто-то незнакомый протянет руку и не даст упасть».

«Хорошая книга! О сострадании, доброте, человечности и небезразличии к чужой беде, от которой никто не застрахован. Вдохновляет на добрые дела, после прочтения хочется больше помогать людям. Рекомендую!»

«Замечательная книга, очень интересная и трогательная. Читается на одном дыхании! Спасибо автору. Буду с удовольствием ждать новых историй».

Книга о сострадании, доброте, человечности и небезразличии к чужой беде, от которой никто не застрахован.

Каждый рассказ в этом сборнике — уникальная история. История о том, как, несмотря на сложности лечения, на первый план всегда выходят человеческие чувства и желания. Как мечта попасть на выпускной вечер помогает побороть боль и страхи. Как мысль о выздоровлении заполняет каждую точку пространства и даже проникает в сны (одному из героев книги по ночам снятся доноры крови, ведь именно они спасают ему жизнь после пересадки костного мозга). Как меняет жизнь сотен людей одна-единственная история волонтерства (а ведь их в фонде очень-очень много!). За всеми лирическими героями стоят реальные люди, прочитать о судьбе каждого можно в конце новелл.

Сборник вдохновляет делать добро регулярно. И возможно, когда будет сложно мне, кто-то незнакомый протянет руку и не даст упасть.

«Сильная, проникновенная, искренняя . Особенно если знаешь хоть что-то о раке не понаслышке, а, так сказать, изнутри. Действительно впечатляющие истории о сильных людях, о вере, о надежде даже там, где, казалось бы, для нее уже не осталось места. <...> Спасибо автору, сервису Литрес и фонду “Подари жизнь”. P. S. Книга вдохновила меня на новое направление в творчестве, а еще появилось пару идей, кому и как можно помочь. Хотя бы попробовать. Надеюсь, у меня получится».

«Очень хороший сборник! Читаю, и еще один лучик надежды появляется. Очень хочется верить, что и у моего ребенка будет счастливая история. Но это будет только ее история».