Обыкновенное чудо в Балашихе

Под старый Новый год к маленьким пациентам МООД пришли главные герои зимнего праздника и делегация сказочных персонажей. Вернее, не пришли, а спустились с крыши!

Утром 12 января в больницу приехали 24 альпиниста. Нужно было подготовить к спуску веревки, очистить крышу от снега, и, конечно, разложить по коробкам больше 60 подарков. После несколько гостей превратились в Дедов Морозов и Снегурочек, а еще одиннадцать надели веселые костюмы животных и героев сказок.

«От детей до последнего скрывали, что будет праздник. Для них это был большой сюрприз, — рассказывает координатор фонда Жанна Ткачева. — С 10 часов волонтеры играли с ребятами, а ближе к 12:30 начали говорить про новогоднее волшебство, спрашивать, кого мы сегодня ждем. И когда Деды Морозы и Снегурочки появились в окнах, отделение заполнилось смехом, криками восторга и улыбками. Радовались и дети, и взрослые».

Следом в больницу зашел еще один Дед Мороз, а также появился «Плюшевый десант» в смешных кигуруми. Добрые герои подарили всем детям подарки, а оставшиеся презенты отправили в «Коробку храбрости». «Вот такая история, очень добрая и ожидаемая. Акция эта традиционная, гости приходят к нам на старый Новый год и День защиты детей уже одиннадцатый раз. Огромное спасибо этим добрым, отзывчивым и очень ответственным людям», — добавила Жанна.

Мы от всего сердца благодарим Группу помощи «ДобротворецЪ» и объединение промышленных альпинистов «Жумарго». Спасибо, что подарили детям такой прекрасный праздник!