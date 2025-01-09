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Диме и Никите нужны донорские гранулоциты

6 февраля 2025Донорство
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Дмитрию Богойко и Никите Софронову, пациентам Российской детской клинической больницы, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья и четвертая группы, резус-фактор любой, келл отрицательный.

Диме пятнадцать лет, Никите — шесть. Оба мальчика увлечены футболом и всем, что вокруг него. А сейчас оба лечатся в РДКБ. Впрочем, диагнозы у них немного разные, но проблемы одни и те же: инфекционные осложнения после «химии», которые не дают перейти на следующий этап лечения и подготовиться к трансплантации костного мозга. И Дима, и Никита сейчас в реанимации, помимо препаратов, которые помогают справиться с инфекциями, им обоим сейчас очень нужны переливания донорских гранулоцитов. Дорогие доноры, мы просим вас помочь.

Дима, конечно, с футбольным мячом

Фото: из личного архива

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Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.

  • На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 8.30 до 11.00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Дмитрия Богойко или Никиты Софронова.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

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