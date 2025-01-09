Диме и Никите нужны донорские гранулоциты

Диме пятнадцать лет, Никите — шесть. Оба мальчика увлечены футболом и всем, что вокруг него. А сейчас оба лечатся в РДКБ. Впрочем, диагнозы у них немного разные, но проблемы одни и те же: инфекционные осложнения после «химии», которые не дают перейти на следующий этап лечения и подготовиться к трансплантации костного мозга. И Дима, и Никита сейчас в реанимации, помимо препаратов, которые помогают справиться с инфекциями, им обоим сейчас очень нужны переливания донорских гранулоцитов. Дорогие доноры, мы просим вас помочь.

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.