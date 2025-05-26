Добавить красок в жизнь

Сотрудники фармацевтической компании «Пульс» снова приехали в пансионат «Измалково», чтобы помочь с благоустройством территории. Главный посыл — сделать так, чтобы детям здесь нравилось. И чтобы они скорее приехали.
Вообще сотрудники ФК «Пульс» известны своими подвигами с первого субботника, который состоялся полтора года назад. Именно им достался самый дождливый день осени. Но это не стало преградой на пути к целям и задачам и не сбило рабочий пульс. Заранее подготовленные дождевики были немедленно надеты, и несколько часов благоустройства пролетели быстро и весело.
Фото: Валентина Лазарева
В этот раз было решено сразу приступать к работе и не терять драгоценное время. Коллеги быстро разделились на группы, прошли инструктаж, получили перчатки, инструменты и отправились формировать клумбы. Задач, как обычно, было много: нужно было посадить цветы и кусты вокруг одного из корпусов пансионата. Спиреи, розы, ирисы, лилейники, флоксы, хосты — набор каждого увлеченного дачника! Уж не знаем, прошли ли предварительно сотрудники ФК «Пульс» курсы повышения квалификации по садоводству, но дело двигалось быстро, уверенно и профессионально. Горшки с растениями быстро опустошались, цветы занимали свои места на клумбах, и наше «Измалково» преображалось на глазах! В этот уже точно самый лучший день только-только начавшегося лета.
Мы попросили участников субботника рассказать о том, почему они выбрали такой способ провести утро выходного дня, и поделиться своими впечатлениями.
Фото: Валентина Лазарева
Татьяна Мочалова, маркетинговый союз «Созвездие», структурное подразделение ФК «Пульс»: «Мы приехали облагораживать территорию, и я уверена, что своими усилиями мы ускорим приезд детей сюда. Посыл очень простой: надо помогать. Без участия простых людей очень многое в жизни не могло бы случиться. И вообще это приятно — помогать, тем более детям. Есть ощущение, что это просто внутренний долг каждого человека».
Ольга Халютина, маркетинговый союз «Созвездие»: «Оказываешься здесь — и как будто отдаешь частичку себя, своей души. Конечно, в надежде, что, когда дети приедут, им будет тут уютно и красиво. Мы, кстати, с коллегой уже были на субботнике в прошлом году. И приехали сегодня пораньше посмотреть, как там наши питомцы прижились. Все отлично! И это очень радостно. Вообще эмоций и позитива от таких мероприятий всегда достаточно. Мы потом долго и с удовольствием вспоминаем, как провели время, и всегда будем соглашаться участвовать».
Фото: Валентина Лазарева
Алина Тухтарова, департамент складской логистики: «Я приехала впервые, как только услышала, что есть такие благотворительные инициативы. Очень важно, что можешь своими делами, активностью помочь тем, кому нужна помощь. Как-то обрадовать, добавить красок в жизнь. Столько цветов сегодня посадили! И для нас, участников, это тоже полезно: медитация, работа с землей, растениями, жизнью. Тут вообще замечательно! Я вышла из автобуса и сразу сказала, какой же здесь чистый воздух. Далеко от дороги, дышится легко, очень красиво. Интересно, каким в итоге получится пансионат. Уже хочется увидеть результат, интригует».
Екатерина Максимова, отдел бюджетных продаж ФК «Пульс», и Кирилл Максимов: «Мы вместе с сыном сегодня приехали. Удобно — выходной, во-первых, а во-вторых, можно поработать не так, как всегда. Да и просто на улице побыть полноценно первый раз за рабочую неделю. И конечно, помочь в реализации такого грандиозного проекта — пансионата для проживания детей. Тут им точно будет лучше. Домики очень красивые, есть где гулять, а шума города вообще нет. Работы много, но мы сначала все тщательно спланировали, распределили, а потом уже просто сажали и сажали. Все супер».
Фото: Валентина Лазарева
Антон Мишин, отдел бюджетных продаж ФК «Пульс»: «Я с большим удовольствием приехал на субботник в усадьбу “Измалково” помогать высаживать растения. Мне кажется, нам всем очень важно участвовать в таких акциях, это необходимо и для людей, и для компании в целом. Приятно помогать в благоустройстве, тем более это очень красиво (а красота, как известно, спасет мир. — Прим. ред.). И мне было особенно приятно, что здесь много коллег из отдела — они тоже откликнулись. Это очень ценно».
Огромное спасибо, дорогие сотрудники компании «Пульс»! Это уже ваш третий субботник: такой огромный вклад в то, каким будет пансионат в будущем. Мы очень, очень рады, что вы с нами всегда! Невероятно ценим ваш рабочий настрой, безупречное настроение что в зной, что в дождь. Вы большие труженики, пусть ваши добрые дела дарят вам самое лучшее настроение и радость! И конечно, благодарим компанию «Пульс» за многолетнюю и постоянную поддержку подопечных фонда.
Новости
Добавить красок в жизнь
Сотрудники фармацевтической компании «Пульс» снова приехали в строящийся пансионат «Измалково», чтобы помочь с благоустройством территории. Главный посыл — сделать так, чтобы детям здесь нравилось. И чтобы они скорее приехали.
Новый год к нам мчится
Да, мы любим (и советуем) готовиться к этому празднику заранее. Поэтому на недавнем мастер-классе подопечные фонда уже нарисовали первые открытки для акции «Подарок от:важных людей».
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