Добавить красок в жизнь

Сотрудники фармацевтической компании «Пульс» снова приехали в пансионат «Измалково», чтобы помочь с благоустройством территории. Главный посыл — сделать так, чтобы детям здесь нравилось. И чтобы они скорее приехали.

Вообще сотрудники ФК «Пульс» известны своими подвигами с первого субботника, который состоялся полтора года назад. Именно им достался самый дождливый день осени. Но это не стало преградой на пути к целям и задачам и не сбило рабочий пульс. Заранее подготовленные дождевики были немедленно надеты, и несколько часов благоустройства пролетели быстро и весело.

Фото: Валентина Лазарева

В этот раз было решено сразу приступать к работе и не терять драгоценное время. Коллеги быстро разделились на группы, прошли инструктаж, получили перчатки, инструменты и отправились формировать клумбы. Задач, как обычно, было много: нужно было посадить цветы и кусты вокруг одного из корпусов пансионата. Спиреи, розы, ирисы, лилейники, флоксы, хосты — набор каждого увлеченного дачника! Уж не знаем, прошли ли предварительно сотрудники ФК «Пульс» курсы повышения квалификации по садоводству, но дело двигалось быстро, уверенно и профессионально. Горшки с растениями быстро опустошались, цветы занимали свои места на клумбах, и наше «Измалково» преображалось на глазах! В этот уже точно самый лучший день только-только начавшегося лета. Мы попросили участников субботника рассказать о том, почему они выбрали такой способ провести утро выходного дня, и поделиться своими впечатлениями.

Татьяна Мочалова и Ольга Халютина Фото: Валентина Лазарева 1 из 4

Татьяна Мочалова, маркетинговый союз «Созвездие», структурное подразделение ФК «Пульс»: «Мы приехали облагораживать территорию, и я уверена, что своими усилиями мы ускорим приезд детей сюда. Посыл очень простой: надо помогать. Без участия простых людей очень многое в жизни не могло бы случиться. И вообще это приятно — помогать, тем более детям. Есть ощущение, что это просто внутренний долг каждого человека». Ольга Халютина, маркетинговый союз «Созвездие»: «Оказываешься здесь — и как будто отдаешь частичку себя, своей души. Конечно, в надежде, что, когда дети приедут, им будет тут уютно и красиво. Мы, кстати, с коллегой уже были на субботнике в прошлом году. И приехали сегодня пораньше посмотреть, как там наши питомцы прижились. Все отлично! И это очень радостно. Вообще эмоций и позитива от таких мероприятий всегда достаточно. Мы потом долго и с удовольствием вспоминаем, как провели время, и всегда будем соглашаться участвовать».

Фото: Валентина Лазарева 1 из 10

Алина Тухтарова, департамент складской логистики: «Я приехала впервые, как только услышала, что есть такие благотворительные инициативы. Очень важно, что можешь своими делами, активностью помочь тем, кому нужна помощь. Как-то обрадовать, добавить красок в жизнь. Столько цветов сегодня посадили! И для нас, участников, это тоже полезно: медитация, работа с землей, растениями, жизнью. Тут вообще замечательно! Я вышла из автобуса и сразу сказала, какой же здесь чистый воздух. Далеко от дороги, дышится легко, очень красиво. Интересно, каким в итоге получится пансионат. Уже хочется увидеть результат, интригует». Екатерина Максимова, отдел бюджетных продаж ФК «Пульс», и Кирилл Максимов: «Мы вместе с сыном сегодня приехали. Удобно — выходной, во-первых, а во-вторых, можно поработать не так, как всегда. Да и просто на улице побыть полноценно первый раз за рабочую неделю. И конечно, помочь в реализации такого грандиозного проекта — пансионата для проживания детей. Тут им точно будет лучше. Домики очень красивые, есть где гулять, а шума города вообще нет. Работы много, но мы сначала все тщательно спланировали, распределили, а потом уже просто сажали и сажали. Все супер».

Фото: Валентина Лазарева 1 из 6