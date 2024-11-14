В сети магазинов «Республика» стартовала акция «Добрая елка». Она проводится впервые: приходите за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут встретить Новый год дома.
Если лечение нельзя прерывать даже на несколько дней, значит, Новый год придется встречать в больнице. Чтобы дети не остались без подарков, «Республика» приглашает всех желающих принять участие в акции «Добрая елка» и создать новогоднее чудо вместе! В центральных магазинах уже установлены красиво украшенные новогодние елки, на которых можно увидеть не только игрушки, но и открытки с пожеланиями ребят.
«Добрая елка» в магазинах «Республика»
«Республика»
Как это работает?
Придите в магазины «Республика» и выберите открытку на «Доброй елке».
Найдите подарок в магазине.
По желанию напишите на открытке добрые и теплые пожелания для ребенка.
Оплатите подарок и оставьте его на кассе магазина.
Волшебные эльфы доставят подарки детям!
Адреса магазинов: 1-я Тверская-Ямская ул., 10; Ходынский б-р, 4 (ТРЦ «Авиапарк», 3-й этаж, универмаг Trend Island, вход 2).
Подарить подарок не выходя из дома
Выберите любой подарок из wish-листа.
Перейдите в корзину для оформления заказа.
Выберите способ доставки «Самовывоз» из магазина по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 10.
В поле «Промокод» введите слово help.
Оплатите заказ любым удобным для вас способом.
Всю остальную работу возьмут на себя волшебные эльфы.
Присоединитесь к акции «Добрая елка» — помогите исполниться детским мечтам!
Новости
«Добрая елка» в магазинах «Республика»
В сети магазинов «Республика» стартовала акция «Добрая елка». Она проводится впервые: приходите за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут встретить Новый год дома.
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