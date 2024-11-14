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«Добрая елка» в магазинах «Республика»

9 декабря 2024Помощь компаний
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В сети магазинов «Республика» стартовала акция «Добрая елка». Она проводится впервые: приходите за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут встретить Новый год дома.

Если лечение нельзя прерывать даже на несколько дней, значит, Новый год придется встречать в больнице. Чтобы дети не остались без подарков, «Республика» приглашает всех желающих принять участие в акции «Добрая елка» и создать новогоднее чудо вместе! В центральных магазинах уже установлены красиво украшенные новогодние елки, на которых можно увидеть не только игрушки, но и открытки с пожеланиями ребят. 

«Добрая елка» в магазинах «Республика»

«Республика»

Как это работает?

  1. Придите в магазины «Республика» и выберите открытку на «Доброй елке».

  2. Найдите подарок в магазине.

  3. По желанию напишите на открытке добрые и теплые пожелания для ребенка.

  4. Оплатите подарок и оставьте его на кассе магазина.

  5. Волшебные эльфы доставят подарки детям!

Адреса магазинов: 1-я Тверская-Ямская ул., 10; Ходынский б-р, 4 (ТРЦ «Авиапарк», 3-й этаж, универмаг Trend Island, вход 2).

Подарить подарок не выходя из дома

  1. Выберите любой подарок из wish-листа.  

  2. Перейдите в корзину для оформления заказа.

  3. Выберите способ доставки «Самовывоз» из магазина по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., 10.

  4. В поле «Промокод» введите слово help.

  5. Оплатите заказ любым удобным для вас способом.

  6. Всю остальную работу возьмут на себя волшебные эльфы.


Присоединитесь к акции «Добрая елка» — помогите исполниться детским мечтам!

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«Добрая елка» в магазинах «Республика»

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