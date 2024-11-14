«Добрая елка» в магазинах «Республика»

В сети магазинов «Республика» стартовала акция «Добрая елка». Она проводится впервые: приходите за новогодними подарками для ребят, которые лечатся в больницах и не смогут встретить Новый год дома.

Если лечение нельзя прерывать даже на несколько дней, значит, Новый год придется встречать в больнице. Чтобы дети не остались без подарков, «Республика» приглашает всех желающих принять участие в акции «Добрая елка» и создать новогоднее чудо вместе! В центральных магазинах уже установлены красиво украшенные новогодние елки, на которых можно увидеть не только игрушки, но и открытки с пожеланиями ребят.