Эльмире Абасян, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор отрицательный.
Эльмире 11 лет, она из Новосибирска. В сентябре девочка заболела: высокая температура держалась несколько дней. В больнице провели обследование и выявили апластическую анемию. Было принято решение продолжать лечение в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. К сожалению, сейчас у Эльмиры возникли инфекционные проблемы. Чтобы помочь девочке, кроме антибактериальных средств, требуются переливания донорских гранулоцитов.
Первая группа, резус-фактор отрицательный
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Эльмиры Абасян.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
Новости
Эльмире срочно нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор отрицательный.
Никите срочно нужны донорские гранулоциты
Пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Где сдать кровь в выходные ноября
Делимся расписанием рабочих суббот: дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.