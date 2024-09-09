«Финам» не все равно

Суббота началась пасмурно, дождливо и ветрено. Но когда в пансионат «Измалково» приехали наши друзья из «Финама», тучи, как по заказу, рассеялись, дождь прекратился и выглянуло солнце. Можно было начинать субботник!
После знакомства и чаепития гости отправились на короткую экскурсию, уже ставшую традиционной. Сотрудникам «Финама» было особенно интересно: ведь они оказались в Измалково впервые. Когда прогулка по усадьбе закончилась, всем собравшимся раздали инвентарь и каски — трудиться нужно было на территории стройки. Волонтеры разделились на две небольшие команды и начали работу.
А работы было немало: удалять сорняки, пересаживать и подстригать кусты, рыхлить почву и мульчировать клумбы, убирать опавшие листья и ставить пластиковые ограждения вокруг клумб. И все это — с шутками, улыбками, веселыми разговорами и хорошим настроением. Поэтому, наверное, гости успели сделать так много за два с половиной часа.
Фото: Антон Гурович
«Почувствовать себя полезной»
«Мне понравился наш корпоративный выезд, понравилась физическая нагрузка, понравилось чувствовать себя полезной и сделать личный вклад! — делится впечатлениями Светлана Терешина, специалист отдела поддержки ключевых клиентов «Финама». — Очень тронула история этого места и то, чем люди здесь занимаются. Мы собирали листья, копали землю, граблями ее выравнивали и засыпали — два часа потрясающего командного труда! Анастасия на экскурсии сказала, что после открытия пансионата мы сможем приезжать сюда гулять. Я держу это в голове и хочу приехать сюда, когда стройка закончится: посмотреть на кусты, которые мы посадили, и, может быть, еще поработать!»
Мария Тарлецкая, руководитель внутренних коммуникаций «Финама»
Фото: Антон Гурович
«Трепетно быть причастной»
«У нас в компании есть фраза, нигде не прописанная, но красной линией объединяющая всех сотрудников: “Нам не все равно”. Это и отношение к клиентам, и друг к другу, и к людям рядом, — рассказывает Мария Тарлецкая, руководитель внутренних коммуникаций «Финама». — Благотворительность в компании — это осознанный выбор, сугубо добровольный, и мы очень ценим активности, в которых принимаем участие. Наше первое впечатление от “Измалково” подтверждается: “Вау! Это очень крутой и важный проект!” И удивительное место. Часто все, что связано с тяжелыми болезнями, особенно детскими, имеет грустный шлейф, а здесь ощущаешь жизнь, гармонию и природную силу духа. Хочется, чтобы проект реализовался в обозначенные сроки, все задуманное получилось. Уверена, это место подарит много поддержки, любви и тепла. Трепетно быть к этому причастной и помогать физически».
Дмитрий Малинин, руководитель управления внедрения и разработки банковских продуктов «Финама»
Фото: Антон Гурович
«Не только брать, но и отдавать»
«Впечатления от усадьбы прекрасные, атмосфера обалденная! Очень радует, что всех объединил настрой что-то сделать, поэтому мы и приехали сюда в субботу, несмотря на плохую погоду. Хочется здесь остаться, поделать что-то еще, пообщаться с ребятами, — говорит Дмитрий Малинин, руководитель управления внедрения и разработки банковских продуктов «Финама». — Я считаю, что нужно не только брать что-то от мира, но и отдавать, что важно объединяться и делать добрые дела. Потому что если не мы, то кто вообще этим будет заниматься? Тем более вовсе не сложно выделить одну субботу и приехать хотя бы раз в полгода».
От всей души благодарим сотрудников финансовой группы «Финам» за доброе участие, вовлеченность и прекрасную работу! Мы очень рады, что у нас появились такие благотворители и друзья, как вы. Надеемся на долгую дружбу и ждем вас в гости снова!
Новости
«Финам» не все равно
Суббота началась пасмурно, дождливо и ветрено. Но к приезду в Измалково наших друзей из «Финама», тучи, как по заказу, рассеялись, дождь прекратился, и выглянуло по-летнему теплое солнце. Можно было начинать субботник!
Первый (и точно не последний) субботник
Осенний марафон субботников в Измалково открыла компания «Градиент», которая больше десяти лет поддерживает фонд в самых разных идеях и проектах. И волонтерский корпоративный выезд не стал исключением.
Афиша сентября: акции и события
В первый месяц осени у нас много новых акций. Можно приобрести одежду из коллекции «Подари жизнь» и бренда Zarina, подарить фонду свой талант, купить благотворительный смузи и многое другое.