«Финам» не все равно

Суббота началась пасмурно, дождливо и ветрено. Но когда в пансионат «Измалково» приехали наши друзья из «Финама», тучи, как по заказу, рассеялись, дождь прекратился и выглянуло солнце. Можно было начинать субботник!

После знакомства и чаепития гости отправились на короткую экскурсию, уже ставшую традиционной. Сотрудникам «Финама» было особенно интересно: ведь они оказались в Измалково впервые. Когда прогулка по усадьбе закончилась, всем собравшимся раздали инвентарь и каски — трудиться нужно было на территории стройки. Волонтеры разделились на две небольшие команды и начали работу. А работы было немало: удалять сорняки, пересаживать и подстригать кусты, рыхлить почву и мульчировать клумбы, убирать опавшие листья и ставить пластиковые ограждения вокруг клумб. И все это — с шутками, улыбками, веселыми разговорами и хорошим настроением. Поэтому, наверное, гости успели сделать так много за два с половиной часа.

«Финам» готов к работе и подвигам! Фото: Антон Гурович 1 из 10

«Почувствовать себя полезной» «Мне понравился наш корпоративный выезд, понравилась физическая нагрузка, понравилось чувствовать себя полезной и сделать личный вклад! — делится впечатлениями Светлана Терешина, специалист отдела поддержки ключевых клиентов «Финама». — Очень тронула история этого места и то, чем люди здесь занимаются. Мы собирали листья, копали землю, граблями ее выравнивали и засыпали — два часа потрясающего командного труда! Анастасия на экскурсии сказала, что после открытия пансионата мы сможем приезжать сюда гулять. Я держу это в голове и хочу приехать сюда, когда стройка закончится: посмотреть на кусты, которые мы посадили, и, может быть, еще поработать!»

Мария Тарлецкая, руководитель внутренних коммуникаций «Финама» Фото: Антон Гурович

«Трепетно быть причастной» «У нас в компании есть фраза, нигде не прописанная, но красной линией объединяющая всех сотрудников: “Нам не все равно”. Это и отношение к клиентам, и друг к другу, и к людям рядом, — рассказывает Мария Тарлецкая, руководитель внутренних коммуникаций «Финама». — Благотворительность в компании — это осознанный выбор, сугубо добровольный, и мы очень ценим активности, в которых принимаем участие. Наше первое впечатление от “Измалково” подтверждается: “Вау! Это очень крутой и важный проект!” И удивительное место. Часто все, что связано с тяжелыми болезнями, особенно детскими, имеет грустный шлейф, а здесь ощущаешь жизнь, гармонию и природную силу духа. Хочется, чтобы проект реализовался в обозначенные сроки, все задуманное получилось. Уверена, это место подарит много поддержки, любви и тепла. Трепетно быть к этому причастной и помогать физически».

Дмитрий Малинин, руководитель управления внедрения и разработки банковских продуктов «Финама» Фото: Антон Гурович