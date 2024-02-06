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JOSER: любить, быть рядом, помогать

27 февраля 2024Помощь компаний
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Ювелирный бренд JOSER выпустил серию украшений Veritas в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» — детей с онкологическими заболеваниями.

Veritas в переводе с латинского — «истина»: о настоящем и важном, о словах, которые имеют значение и дают веру. В серию Veritas вошли серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки.

  • Кулон со словами, которые отражают ценности «Подари жизнь»: любить, быть рядом, помогать.

  • Кулон с «тремя законами» архитектуры Витрувия: firmitas, utilitas, venustas (прочность, польза, красота). Отправной точкой коллекций JOSER служит архитектура, а украшения бренда отвечают формуле античного теоретика.

  • Кастомизированный кулон со словами, отражающими ваши личные ценности.

Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, амбассадоры фонда, поддержали акцию бренда.

Вся прибыль от продажи серии Veritas будет направлена на помощь подопечным фонда «Подари жизнь». 

JOSER — ювелирный бренд с концептуальным и междисциплинарным подходом, выраженным в синтезе исследований истории архитектуры и дизайна. Cоздан архитектором Дарьей Беляковой в 2021 году. Название первой коллекции бренда — The Order — отсылает к истокам и развитию классической архитектуры.

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