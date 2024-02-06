Ювелирный бренд JOSER выпустил серию украшений Veritas в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» — детей с онкологическими заболеваниями.
Veritas в переводе с латинского — «истина»: о настоящем и важном, о словах, которые имеют значение и дают веру. В серию Veritas вошли серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки.
Кулон со словами, которые отражают ценности «Подари жизнь»: любить, быть рядом, помогать.
Кулон с «тремя законами» архитектуры Витрувия: firmitas, utilitas, venustas (прочность, польза, красота). Отправной точкой коллекций JOSER служит архитектура, а украшения бренда отвечают формуле античного теоретика.
Кастомизированный кулон со словами, отражающими ваши личные ценности.
Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, амбассадоры фонда, поддержали акцию бренда.
Вся прибыль от продажи серии Veritas будет направлена на помощь подопечным фонда «Подари жизнь».
JOSER — ювелирный бренд с концептуальным и междисциплинарным подходом, выраженным в синтезе исследований истории архитектуры и дизайна. Cоздан архитектором Дарьей Беляковой в 2021 году. Название первой коллекции бренда — The Order — отсылает к истокам и развитию классической архитектуры.
Новости
JOSER: любить, быть рядом, помогать
Ювелирный бренд JOSER выпустил серию украшений Veritas в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» — детей с онкологическими заболеваниями.
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