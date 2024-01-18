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Какие у Саши планы?

7 февраля 2024Нужна помощь
Текст:
Юлия Курябина
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Семнадцатилетний Саша хочет снова гонять с друзьями по полям на кроссовом мотоцикле, «таскать» щуку в пруду, записаться в спортивный зал и вернуться к учебе. Но сначала надо сделать все возможное, чтобы не потерять ремиссию.

«В больницу полтора месяца назад я приехал абсолютно лежачий, вообще не вставал с кровати, — рассказывает Саша. — Сейчас на терапии стало легче, силы появились, уже могу фильм посмотреть и даже на компьютере поиграть».

В декабре вы помогли купить для Саши необходимое количество препарата «Блинцито». Лекарство помогло юноше выйти в ремиссию, и сейчас важно ее закрепить. Для этого необходимо еще семь флаконов иммунопрепарата.

Учиться, заниматься спортом, тусоваться с друзьями, участвовать в гонках: что может быть лучше, когда тебе 17?

Видео: Евгения Ванеева

1 129 646 рублей

на иммунопрепарат «Блинцито» для Саши

Помочь

Подержать в руках телефон или прогуляться по коридору больницы для Саши уже большая победа (он еще сильно слаб). Хотя до болезни у юноши был миллион планов и начатых дел. Он поступил на юридический факультет в Воронеже, планировал записаться в спортивный зал, сдать на права, купить новый мотокроссовый мотоцикл и даже поучаствовать в гонках. «Хотелось бы еще месяц прокапаться и все, начать постепенно возвращаться в жизнь», — делится мыслями Саша. И мы очень надеемся на это.

Мы уже рассказывали, что сейчас в Центре им. Дмитрия Рогачева сложилась довольно непростая ситуация: в начале года больница еще не получила квоты от государства на иммунотерапию, а детей, которым по жизненным показанием требуется именно «Блинцито» как никогда много. Мы уверены, что ситуация в скором времени решится, а пока просим вас поддержать Сашу. Нужно семь флаконов лекарства стоимостью 1 129 646 рублей.

Новости

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Какие у Саши планы?

Семнадцатилетний Саша хочет снова гонять с друзьями по полям на кроссовом мотоцикле, «таскать» щуку в пруду, записаться в спортивный зал и вернуться к учебе. Но сначала надо сделать все возможное, чтобы не потерять ремиссию.

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