Семнадцатилетний Саша хочет снова гонять с друзьями по полям на кроссовом мотоцикле, «таскать» щуку в пруду, записаться в спортивный зал и вернуться к учебе. Но сначала надо сделать все возможное, чтобы не потерять ремиссию.
«В больницу полтора месяца назад я приехал абсолютно лежачий, вообще не вставал с кровати, — рассказывает Саша. — Сейчас на терапии стало легче, силы появились, уже могу фильм посмотреть и даже на компьютере поиграть».
В декабре вы помогли купить для Саши необходимое количество препарата «Блинцито». Лекарство помогло юноше выйти в ремиссию, и сейчас важно ее закрепить. Для этого необходимо еще семь флаконов иммунопрепарата.
Учиться, заниматься спортом, тусоваться с друзьями, участвовать в гонках: что может быть лучше, когда тебе 17?
Видео: Евгения Ванеева
1 129 646 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для СашиПомочь
Подержать в руках телефон или прогуляться по коридору больницы для Саши уже большая победа (он еще сильно слаб). Хотя до болезни у юноши был миллион планов и начатых дел. Он поступил на юридический факультет в Воронеже, планировал записаться в спортивный зал, сдать на права, купить новый мотокроссовый мотоцикл и даже поучаствовать в гонках. «Хотелось бы еще месяц прокапаться и все, начать постепенно возвращаться в жизнь», — делится мыслями Саша. И мы очень надеемся на это.
Мы уже рассказывали, что сейчас в Центре им. Дмитрия Рогачева сложилась довольно непростая ситуация: в начале года больница еще не получила квоты от государства на иммунотерапию, а детей, которым по жизненным показанием требуется именно «Блинцито» как никогда много. Мы уверены, что ситуация в скором времени решится, а пока просим вас поддержать Сашу. Нужно семь флаконов лекарства стоимостью 1 129 646 рублей.
Новости
Какие у Саши планы?
Семнадцатилетний Саша хочет снова гонять с друзьями по полям на кроссовом мотоцикле, «таскать» щуку в пруду, записаться в спортивный зал и вернуться к учебе. Но сначала надо сделать все возможное, чтобы не потерять ремиссию.
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