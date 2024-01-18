Какие у Саши планы?

Семнадцатилетний Саша хочет снова гонять с друзьями по полям на кроссовом мотоцикле, «таскать» щуку в пруду, записаться в спортивный зал и вернуться к учебе. Но сначала надо сделать все возможное, чтобы не потерять ремиссию.

«В больницу полтора месяца назад я приехал абсолютно лежачий, вообще не вставал с кровати, — рассказывает Саша. — Сейчас на терапии стало легче, силы появились, уже могу фильм посмотреть и даже на компьютере поиграть». В декабре вы помогли купить для Саши необходимое количество препарата «Блинцито». Лекарство помогло юноше выйти в ремиссию, и сейчас важно ее закрепить. Для этого необходимо еще семь флаконов иммунопрепарата.

Учиться, заниматься спортом, тусоваться с друзьями, участвовать в гонках: что может быть лучше, когда тебе 17? Видео: Евгения Ванеева

1 129 646 рублей на иммунопрепарат «Блинцито» для Саши Помочь