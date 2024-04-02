Кириллу нужны донорские гранулоциты

Кириллу Белкину, пациенту Центра им. Димы Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор отрицательный.
В феврале у 15-летнего Кирилла, к сожалению, случился рецидив острого миелобластного лейкоза. Так бывает: болезнь может вернуться и через пять лет. Два месяца назад юноша прошел повторную трансплантацию костного мозга, после которой начались серьезные осложнения. Сейчас Кирилл в очень тяжелом состоянии, у него развился септический шок. Справиться с инфекцией при помощи одних только лекарств невозможно. Нужна помощь доноров. Впереди длинные праздники, мы очень просим вас помочь Кириллу!
Первая группа, резус-фактор отрицательный
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 8.30 до 11.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Кирилла Белкина.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас ждем!
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