|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Смоленск
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
15.02.2024
К сожалению, так бывает, и спустя пять лет болезнь может вернуться. Сейчас Кирилл готовится к трансплантации костного мозга. И для того чтобы справиться с возможными осложнениями после ТКМ, ему необходима терапия препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов 312 000 рублей.
15.07.2018
Кирилл выписывается в стабильном состоянии. Трансплантация проведена, мальчик быстро восстановился, с инфекциями удалось справиться, признаков РТПХ нет.
05.07.2018
Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Спасибо!
Ваша помощь Кириллу
|1 000 ₽