К сожалению, так бывает, и спустя пять лет болезнь может вернуться. Сейчас Кирилл готовится к трансплантации костного мозга. И для того чтобы справиться с возможными осложнениями после ТКМ, ему необходима терапия препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов 312 000 рублей.