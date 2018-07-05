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Кирилл Белкин

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312 000 ₽311 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Смоленск
Возраст14 лет
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Четыре месяца назад у Кирилла случился рецидив. Юноша поступил на лечение в Центр им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.02.2024

К сожалению, так бывает, и спустя пять лет болезнь может вернуться. Сейчас Кирилл готовится к трансплантации костного мозга. И для того чтобы справиться с возможными осложнениями после ТКМ, ему необходима терапия препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов 312 000 рублей.

15.07.2018

Кирилл выписывается в стабильном состоянии. Трансплантация проведена, мальчик быстро восстановился, с инфекциями удалось справиться, признаков РТПХ нет.

05.07.2018

Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Кириллу

15.02.24
1 000 ₽
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